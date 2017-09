Londoni terror: folytatják a házkutatásokat

Folytatódott a két őrizetbe vett terrorista kihallgatása, és a házkutatás abban a két londoni elővárosban, ahol nem hivatalos értesülések szerint laknak.

A brit média hétfőn megnevezte az egyik terroristát: a másodikként elfogott 21 éves férfi Yahyah Faroukh, aki a Heathrow repülőtér közelében él.

A The Times azt írta, hogy Faroukh szíriai, korábban Damaszkuszban élt, és legalább négy éve lakik Londonban.

A lap úgy tudja, Faroukh is élt abban a házban, ahol egy idős brit házaspár - a 88 éves Ronald Jones és 71 éves felesége, Penelope Jones - nevelőszülőkként 268 mostoha sorsú gyermeket fogadott be, köztük migránsokat is. Emiatt II. Erzsébet királynő 2010-ben kitüntette őket. Úgy tudni, a metrómerénylet miatt elsőként elfogott 18 éves férfi is ott lakott, őt is befogadták az idős emberek. Az ő neve egyelőre nem ismert.

A ház Sunbury-on-Thames kisvárosban van, ahol szombaton fegyveres rendőrök jelentek meg, és átkutatták az épületet. A

házkutatás még hétfőn is tartott.

A brit sajtó szerint a hatóságok a 18 évest gyanúsítják a londoni metróban elhelyezett pokolgép elhelyezésével. A bomba nem robbant fel, csak lángra kapott, de a támadásban így is 30 utas megsérült.

A 18 éves fiú neve hétfőig nem került nyilvánosságra, de Sunbury tanácsának vezetője a brit médiának nyilatkozva hétfőn azt mondta: tudomása szerint a fiatal férfi Irakból ment el 15 éves korában, miután szülei meghaltak.

A nyomozóhatóságoknak két hetük van a két őrizetes kihallgatására, és annak eldöntésére, hogy vádat emeljenek-e ellenük.

A pénteki merénylet után a legmagasabb, kritikus szintre emelték Nagy-Britanniában a terrorkészültségi szintet, de a riasztási fokozatot már vasárnap este visszaállították a korábban érvényben volt második legmagasabb szintre.

Ez azt jelenti, hogy az elhárító hatóságok már nem tartanak azonnali újabb támadástól.