25 évvel később, de meglett a gyilkos

Még 1992-ben történt, hogy megerőszakolták és megölték Lisa Ziegertet. A bűntett helyszínén sikerült DNS-mintát gyűjteni a gyilkostól, de 25 évig nem volt mivel összevetni. Egy új technológia már azt is lehetővé teszi, hogy pusztán a DNS-mintából hozzávetőleges személyleírást lehet készíteni valakiről. Az új módszerrel sikerült megtalálni Lisa Ziegert gyilkosát.

A terrorizmus elleni harchoz fejlesztették ki az új technológiát, de az amerikai kormány az FBI rendelkezésére bocsátotta, hogy rendőrségi nyomozásokban is felhasználják. A kilencvenes évek eleje óta alkalmazzák a bűnüldözésben a DNS-minták összehasonlítását: ha a bűncselekmény helyszínén rögzített DNS-minta megegyezik a gyanúsított DNS-ével, akkor az bizonyíték lehet. Bár kizárólagos bizonyítéknak ritkán fogadják el, a DNS felhasználása az igazi bíróságokon még nem olyan sima ügy, mint a tévésorozatokban. Viszont ha a DNS egy gyanúsítottra irányítja a nyomozók figyelmét, akkor találhatnak ellene más bizonyítékokat is.

Abban az esetben is segíthetett eddig a DNS-minta, ha ugyan nem volt mivel összevetni, de a tettesnek volt valamilyen ritka tulajdonsága, aminek felismerhető a genetikai kódja. Például a DNS annyi támpontot tudott adni a nyomozáshoz, hogy az elkövető fehér férfi és göndör a haja. A rendőrség látókörébe került gyanúsítottak közül így arra a személyre tudtak koncentrálni a nyomozók, aki göndör hajú.

Újabb előrelépés, hogy létezik már olyan számítógépes program, amely kizárólag a DNS-minta alapján „megjósolja" a tettes teljes személyleírását. Persze ebben a módszerben nagy szerep jut a valószínűségszámításnak is, de arra mindenképpen jó, hogy támpontot adjon a rendőrségnek, milyen irányban induljon el. A Parabon NanoLabs nevű cég már több olyan ügyben készített DNS-minta alapján képeket, ahol hosszú évek óta elakadt a nyomozás, de még egyik esetben sem hozott megoldást a segítségük. Ahogy a Fox News beszámolt róla, most történt meg először, hogy egy 25 éve megoldatlan gyilkosság tettesét a DNS-minta nyomán közzétett képnek köszönhetően fogták el. Ez új lendületet ad a Parabon NanoLabs munkatársainak, hogy további „döglött akták" esetében is munkába kezdjenek.

Az akkor 24 éves Lisa Ziegert egy ajándékboltban dolgozott mint eladó Agawam városában, Massachusetts államban. Az este kilencig nyitva tartó boltban egyedül volt 1992. április 15-én. A másnap reggel érkező kollégája nyitva találta a bolt ajtaját, Lisa Ziegert táskája, iratai ott voltak a boltban, az autója a közelben parkolt. Négy napig tartó keresés után a lány holttestét a bolttól hat kilométerre egy erdős, mocsaras területen találták meg: megerőszakolták, majd késsel elvágták a torkát. A gyilkos DNS-mintáját sikerült rögzíteni a tetthelyen, de ezen kívül a rendőrség sötétben tapogatózott. Lisa Ziegertet valószínűleg a boltból rabolták el, de senki nem látta. Autóval vihették a gyilkosság helyszínére, viszont nem sikerült keréknyomot azonosítani. Többszáz férfit hallgattak ki a környéken, de senkit nem találtak gyanúsnak. A kihallgatott személyek között volt az akkor 23 éves Gary Schara is, ő és Lisa Ziegert tíz kilométeres körzeten belül élték le egész addigi életüket, de a rendőrök annak sem találták semmi jelét, hogy egyáltalán ismerték egymást. Az USA bűnüldözésének történetében híres lett az eset amiatt, hogy óriási munkát végzett el a rendőrség, de semmilyen nyomra nem bukkantak. Mintha egy szellem követte volna el a brutális gyilkosságot, vagy egyszerűen hatalmas szerencséje volt a tettesnek.

A teljesen zsákutcába futott nyomozás alkalmas volt az új módszer kipróbálására. A régi DNS nem bukkant fel az Egyesült Államok rohamos ütemben bővülő DNS-adatbázisában, úgy teltek el az évek, hogy sem a gyilkos, sem közeli rokona nem kerültek összeütközésbe a törvénnyel. 2016 szeptemberében tette közzé a rendőrség a Parabon NanoLabs munkájának eredményét: elkészült a DNS gazdáját 25, illetve 50 éves korában ábrázoló fantomkép. Gary Schara időközben Vernon városában, Connecticut államban telepedett le, mindössze ötven kilométerre Agawamtól, és egy éjszakai bárt vezetett. Kemény munka zajlott az utóbbi egy évben: a rendőrök végigmentek a többszáz lehetséges gyanúsítottat tartalmazó archívumon, és igyekeztek minél jobban szűkíteni a listát. Kizárták azokat, akik szerepeltek már az adatbázisban és azokat is, akikre nem illett a Parabon NanoLabstól kapott személyleírás. Végül kialakult egy még mindig nem rövid névsor, akiktől DNS-t kellett begyűjteni. Gary Schara is kapott egy levelet, amelyben a rendőrség az együttműködését kérte egy régi üggyel kapcsolatban: friss DNS-mintát szerettek volna venni tőle. Gary Schara nem próbált szökni, hanem öngyilkosságot kísérelt meg, de sikertelenül. A rendőrség egy vernoni kórházban tartóztatta le, ezt követően beismerő vallomást tett.

Gary Schara nem gondolta volna, hogy 25 év után találja meg a rendőrség. Most sokan kezdhetnek aggódni szerte a világon, hogy hiába úszták meg büntetlenül akár 25 évig, amit elkövettek, az új módszerrel megint esélye lesz a rendőrségnek kézre keríteni őket. Már több ország jelezte, hogy érdeklődik az új technológia iránt. Sokan fogadták kétkedve a nyolcvanas években, amikor felmerült, hogy DNS-minták összehasonlítását lehetne alkalmazni a rendőri munkában. Mára az egész világon elfogadott módszerré vált, bár azért nem olyan hétköznapi automatizmus, mint a tévésorozatokban, de hasznos segítség a nyomozásban. A DNS alapján készített fantomkép még gyerekcipőben járó technológia, de minél több eredményt produkál majd, annál többet költenek a fejlesztésére. Persze a tudományos újdonságok sohasem fogják kiváltani a rendőri munkából az emberi tényezőt, a kitartó nyomozást. A krimikben mindig újabb és újabb nyomok segítik a rendőröket, hogy gyorsan peregjen a történet. A valóságban akkor is folytatni kell a monoton munkát, ha hosszú ideig nem találnak hasznos információt. A szívós „kopóknak" erőt adhat a mindennapokban egy ilyen eset: 25 év kellett hozzá, de mégis meglett a gyilkos.