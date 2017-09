A legfrissebb hivatalos összesítések szerint legalább 248 halottja van a keddi mexikói földrengésnek, a legtöbben a fővárosban haltak meg. A 7,1-es erősségű földmozgás helyi idő szerint kora délután történt, központja a Puebla szövetségi tagállambeli Raboso település közelében, a fővárostól mintegy 120 kilométerre délkeletre, 51 kilométeres mélységben volt. Az első nagy erejű földmozgást 11 utórengés követte. Rengeteg holttest lehet még a romok alatt.

Enrique Pena Nieto, Mexikó elnöke a tévében összefogásra szólította fel az ország polgárait. Kérte, hogy minél többen vegyenek részt a túlélők utáni kutatásban. Most ez a legfontosabb, mert még mindig rengetegen lehetnek a romok alatt. A sérültek számára megnyitották minden kórház minden osztályát, és további orvosi központokat hoznak létre folyamatosan sátrakban vagy akár a szabad ég alatt. A Vöröskereszt azt kérte, hogy aki csak tud lapátokat, vödröket és lámpákat adományozzon számukra. Egyelőre 46 mentőautójuk és 217 munkatársuk dolgozik a terepen, de további segítség van úton Mexikó felé. Mozgósították a hadsereget is, a katonák részt vesznek a mentésben, és már megkezdődött a tábori kórházak felállítása is.

Tizenöt iskolaépület sérült meg súlyosan, de az Enrique Rebsamen Általános Iskola kártyavárként omlott össze, és az egész világ figyeli, hogy mi lesz a sorsa a diákoknak és a tanároknak. Eddig három túlélőt sikerült kihozni a romok alól.Az épület romjai alatt 26 gyerek és 4 felnőtt holttestét találták meg.

Eddig nem tudják, hogy mi lett a sorsa 30 gyereknek és 8 felnőttnek, nagy erőkkel folyik a mentés. A gyerekek szülei ott vannak az iskolánál, minden újabb előkerülő holttestnél imádkoznak, hogy ne az ő gyerekük legyen az.

A polgári védelem drónokkal igyekszik felmérni, hogy mekkora pusztítást okozott a földrengés. Háztartások milliói maradtak áram nélkül, Mexikóvárosban a lakások negyven százalékában nincsen villany. Az utcákon több helyen gázszagot érezni a földrengés következtében eltört gázcsövek miatt, de egyelőre gázrobbanásról még nem érkezett hír.

Eddig tizenegy utórengést észleltek, amelyek közül a legerősebb 4-es erősségű volt, tehát a veszély még nem hárult el, az utórengések további pusztítást okozhatnak. A polgári védelem arra kéri a lakosokat, hogy készítsék elő a csomagjaikat evakuálás esetére. A megsérült, veszélyessé vált házakat hagyják el, de semmiképp se használják a lifteket. Eddig 248 halálos áldozatot azonosítottak, de nagyon sokan vannak még a romok alatt.

Mexikót két héten belül két erős földrengés sújtotta, a második éppen az 1985-ös, tízezer halálos áldozatot követelő katasztrófa évfordulóján. Sok mexikói arról számol be, hogy nem gondolták volna, hogy életükben még egyszer át kell élniük azt a felfoghatatlan jelenséget, hogy fel-le ugrál a szoba padlója vagy egyszerűen eltűnik a ház fala, és csak egy porfelhő marad utána.