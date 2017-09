Az iraki kurdok megtartják a szeptember 25-én esedékes népszavazást az autonóm Kurdisztán régió függetlenségéről - jelentette ki Maszúd Barzani kurd elnök Erbíl közelében tartott vasárnapi sajtótájékoztatóján.

A politikus szerint az iraki kurdok tárgyalásokat kezdeményeznek a síita vezetésű bagdadi kormányzattal, hogy végrehajtsák a referendum várható, függetlenséget támogató eredményét, még akkor is, ha ez két vagy több évet venne igénybe.

Sosem fogunk visszatérni a kudarcot vallott partnerséghez Bagdaddal - hangoztatta Barzani. Elmondta: Irak egy teokratikus felekezeti állammá vált, nem pedig demokráciává, ahogy abban Szaddám Huszein iraki diktátor 2003-as bukását követően reménykedtek.

A kurd vezető hozzátette: Minden tőlünk telhetőt megtettünk, hogy megállapodásra jussunk Bagdaddal és a nemzetközi közösséggel. Az iraki vezetés nem ismert el minket, ezzel kényszerítve minket erre a lépésre. Barzani azt is hangsúlyozta: Nem bűncselekmény, ha hétfőn a kurdisztániakat megkérdezik arról, milyen jövőt akarnak maguknak. Barzani szerint harcosaik, a kurd pesmergák továbbra is készek kíváló együttműködését folytatni az iraki hadsereggel.Barzani emellett igyekezett eloszlatni Irak szomszédjainak, Törökországnak és Iránnak az aggályait, miszerint a referendum felboríthatja a térségbéli egyensúlyt. Ezzel összefüggésben ígéretet tett, hogy nem kívánja a térség határait újrarajzolni, s megfogadta a nemzetközi határokra vonatkozó szabályok betartását.

Egyedül a függetlenség jutalmazhatja mártírjainkat - mondta Barzani, emlékeztetve a nemzetközi közösséget a kurdok szerepére az Iszlám Állam terrorszervezet elleni harcára. "Csak függetlenséggel biztosíthatjuk jövőnket" - tette hozzá.

Szeptember 25-én tartanak népszavazást az autonóm Kurdisztán régióban és a kurdok ellenőrzése alatt álló vitatott területeken, a többi között az olajban gazdag Kirkukban, amelyek feletti befolyásért erős a versengés Bagdad és Erbíl között. A külföldön élő iraki kurdok már szombattól leadhatták elektronikus úton voksukat.

Irak mellett Törökország és Irán, de Szíria is ellenzi az iraki kurdok függetlenné válását. Ismételten hangoztatták, nem fogják engedni, hogy a kurdisztáni regionális kormány kikiáltsa a függetlenséget a belátható jövőben.