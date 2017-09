Albán nyelvű újságot adnak ki Szerbiában

Először jelenik meg albán nyelvű napilap Szerbiában. Az újságot egyelőre ezer példányszámban terjesztik majd az ország déli részén.

A Presheva Jone című újságot először Presevo, Bujanovac, Medvedja és Vranje területén adják ki, de idővel Koszovóban és Macedóniában is terjeszteni kívánják. Terveik között az is szerepel, hogy azokba a nyugati országokba is eljuttatják, ahol jelentős albán diaszpóra él.

A Presheva Jone hírportált 2010-ben indították, és ez az egyetlen albán nyelvű internetes újság Szerbiában. A honlapon található leírás szerint az oldal független, és nem köthető egyetlen politikai párthoz vagy irányvonalhoz sem.

Az európai uniós tagságra törekvő Szerbiának a csatlakozási folyamat során össze kell hangolnia jogrendszerét az Európai Unióéval, így a kisebbségi jogok tiszteletben tartására és kiterjesztésére is nagy hangsúlyt kell fektetnie. Az albán kisebbség és Belgrád kapcsolata viszont kényes, mert a többségében albánok lakta Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, és a szerbek, valamint az albánok közötti bizalom azóta sem állt helyre.