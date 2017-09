Az abortusz engedélyezéséről tartanak népszavazást jövőre Írországban

A dublini kormány kedden bejelentette, hogy jövőre népszavazást tartanak az abortusz engedélyezéséről. Írországban rendkívül szigorúak a magzatelhajtásra vonatkozó jogszabályok.

A referendumot 2018 májusában vagy júniusában, néhány héttel Ferenc pápa írországi látogatása előtt tartják.

Írországban mindig is tilos volt a terhesség megszakítás, az alkotmányba azonban csak 1983-ban került be, miután népszavazáson 67 százalék voksolt e mellett.

A szigetországban jelenleg kizárólag abban az esetben engedélyezik az abortuszt, ha a terhesség folytatása veszélybe sodorja az anya életét.

Mivel a mélyen katolikus országban minden más körülmények között tilos a magzatelhajtás,

a terhes nők rákényszerülnek arra, hogy kihordják a gyógyíthatatlan betegségekben szenvedő magzatokat vagy külföldön - legtöbb esetben Nagy-Britanniában - végeztessék el az abortuszt.

A júniusban hivatalba lépett Leo Varadkar vezette ír kormány több alkotmánymódosítással kapcsolatban is népszavazást akar kiírni, így akár nyolc referendumot is tarthatnak a közeljövőben, köztük olyan témákban, mint a válás, a külföldön élő írek szavazati joga az elnökválasztáson, valamint a választójogi korhatár leszállítása 16 évre. Népszavazásra bocsáthatják azt is, hogy

a polgármestereket közvetlenül válasszák meg, továbbá az istenkáromlás tilalmáról, valamint az arról szóló alkotmánymódosítás eltörlését, hogy a nők helye a konyhában van.

Írországban gyakoriak a népszavazások, 2001 óta 15 referendumot tartottak. 2015-ben népszavazáson dőlt el az azonos neműek házasságkötésének engedélyezése is.