Olaszország készen áll a líbiai beavatkozásra

Már októberben elindulhat az olasz kormány Líbiában tervezett humanitárius beavatkozása - nyilatkozott Mario Giro olasz külügyminiszter-helyettes, miután a kormány egyeztetett több mint húsz olaszországi nem kormányzati szervezettel a műveletről. Eközben az észak-afrikai országban kiújultak a harcok, az Iszlám Állam terrorszervezet líbiai állásait egy szicíliai támaszpontról indított amerikai rakéták találták el.

Angelino Alfano olasz külügyminiszter is találkozott a válságövezetekben tapasztalt szervezetek és az olasz vöröskereszt képviselőivel. Tájékoztatta őket az olasz kormány humanitárius missziójának helyszíneiről és biztonsági feltételeiről. A küldetéssel a líbiai migránstáborok - a nemzetközi szervezetek szerint - "borzasztó" feltételeit kívánják javítani, miközben egészségügyi és orvosi ellátást nyújtanak. Huszonhárom olaszországi NGO, amelyek közül néhányan már jelen vannak Líbiában, jelezte együttműködési szándékát. Az olasz kormány 6 millió eurót szán a munkára.

Mario Giro azt mondta, hogy a humanitárius beavatkozás már októberben elindulhat Paolo Gentiloni olasz kormányfő és a líbiai nemzeti egységkormányt vezető Fájez esz-Szarrádzs miniszterelnök korábbi megállapodásának megfelelően.

A tábori körülményeken javítanának

Hangsúlyozta, hogy három év után az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNCHR) és a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) is visszatér Líbiába, amelyet 2014-ben biztonsági okokból kellett elhagyniuk.

Giro hozzátette, a cél a jelenlegi börtönökre emlékeztető líbiai táborok körülményeinek javítása, "természetesen a líbiai hatóságok együttműködésével". Megjegyezte, hogy egyelőre a líbiai nemzeti egységkormány ellenőrizte területen található táborokba tudnak bejutni.

Hadihajók, tábori kórház

Olaszország már két katonai misszióval is jelen van Líbiában: két hadihajóval közreműködik a líbiai tengerpartok ellenőrzésében, valamint Miszráta térségében egy tábori kórházat működtet. Egy tervezett harmadik olasz misszió Dél-Líbiába indulhatna a következő hónapokban az ottani határok védelmére.

Líbiában időközben kiújultak a harcok a kormánycsapatok és az Iszlám Állam harcosai között. Olasz sajtóértesülések szerint az Iszlám Állam Szíriából és Irakból menekülő dzsihadista fegyveresei Líbiában igyekeznek megerősíteni állásaikat. A szicíliai Sigonella olasz-amerikai katonai támaszpontjáról a napokban négy dróntámadás indult a líbiai Szabráta térségébe az Iszlám Állam állásai ellen: húsz terrorista életét vesztette.

Rómában a tábornok

Erről is szó lesz a Líbia keleti részét irányító Halifa Haftár tábornok, a Líbiai Nemzeti Hadsereg parancsnokának keddi tárgyalásain Rómában. A találkozókon - amelyeket az olasz kormány nem különösebben reklámoz - Halifa Haftárt a belügyminiszter, a védelmi miniszter, valamint a titkosszolgálat vezetői fogadják. Az olasz kormány első számú partnerének továbbra is a Fájez esz-Szarrádzs vezette, az ENSZ által elismert líbiai kormányerők számítanak, de ugyanennyire fontos a Haftár tábornokkal folytatott együttműködés kialakítása is, mert őt Oroszország és Egyiptom is támogatja.