Először szerepelt nyilvánosan Harry herceg új barátnőjével

A brit királyi család tagjainak számos kötelezettségük van: például részt vesznek a diplomáciában és jótékonykodnak. Harry herceg, a brit légierő Afganisztánt is megjárt századosa megalapította az Invictus Games (Legyőzhetetlen Játékok) nevű, hadirokkantaknak kiírt sportversenyt. Erre először Torontóban került sor, ahol a herceg az összes nyilvános megjelenésén Meghan Markle amerikai színésznővel együtt mutatkozott.

A történelem folyamán soha nem volt egyszerű az uralkodók élete, hiszen számos társadalmi elvárásnak kellett megfelelniük. Különösen igaz ez a brit királyi családra, amelynek mindennapjait évszázadok alatt kialakult protokoll szabályozza, és minden mozdulatukat figyeli a média. Kettős teher mindig példamutatóan élni, közben pedig elviselni a királyi családot körülvevő állandó pletykaéhséget.

Aki beleszületik ebbe, annak nincsen választása, viszont nehéz döntést hoz, aki beházasodik a világ talán leghíresebb családjába. Ehhez még a közelmúltban is nemesi származás és elit neveltetés volt az elvárás. II. Erzsébet (1926) fiai, Károly (1948) és András (1960) nemesi családokból házasodtak. Diana Frances Spencer (1961-1997) felmenői között ott volt például Stuart Mária skót királynő és rokonságban állt a monacói hercegi családdal. Sarah Ferguson (1959) mint York hercegnéje a címerébe belevette kissé meglepő saját családi címerét: három bogáncs, a középsőn egy méh. Azonban hiába volt meg a feleségek megfelelő pedigréje, mindkét házasság zátonyra futott, sőt az érintettek nem is voltak hajlandók őrizni a látszatot. Korábban elképzelhetetlen lett volna a válás a királyi családban, de 1996-ban mindjárt kettőre is sor került. Károly herceg és Diana 15 év, András herceg és Sarah Ferguson 10 év házasság után váltak el.

Jelenleg a protokolláris értelemben vett szűkebb királyi családba húsz személy tartozik bele, nekik jár az „ő királyi fensége" titulus. A legidősebb II. Erzsébet királynő férje, Fülöp herceg (1921), a legfiatalabb Sarolta hercegnő (2015), ő Vilmos herceg (1982) és Kate Middleton (1982) gyermeke. A szűk királyi család huszonegyedik tagja lesz Henrik herceg (1984) jövendőbeli felesége. Ezért kíséri széles körű érdeklődés az ő magánéletét is.

A földi halandó azt gondolná, hogy mivel a királyi család valódi hatalmat nem gyakorol, ezért tagjai gondtalanul élhetik fényűző életüket. Ez nem így van. Elvárás feléjük, hogy védnökei, sőt kezdeményezői legyenek számtalan jótékonysági akciónak, illetve különböző politikai és társadalmi kérdésekben megnyilvánuljanak, mert adnak a szavukra a britek. Sőt az Egyesült Királyság (Anglia, Wales, Skócia és Észak-Írország) uralkodója a hagyományok szerint még 15 ország uralkodója. Olyanok vannak köztük mint Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Jamaica, a Bahama-szigetek vagy Antigua és Barbuda. Utóbbi ország miniszterelnöke már meg is hívta nászútra Harry herceget és Meghan Markle-t, ha összeházasodnak.

Nemcsak 16 ország uralkodója a mindenkori brit király, hanem a Brit Nemzetközösség feje, amely 53 államból áll, az egykori gyarmatbirodalom területén létrejött országokból. Ez a létező önálló államok egynegyede és a Föld népességének egynegyedét foglalja magába. A Brit Nemzetközösség rendszeres egyeztető munkát folytat, ebben szerep jut a királyi család tagjainak is. A feladatokból bőven kijut a testvéreknek és unokatestvéreknek, illetve azok házastársainak is. Az úgynevezett „udvartartás" tulajdonképpen egy PR-ügynökség, amely koordinálja a királyi család nyilvános megjelenéseit és a médiában megjelenő nyilatkozatait. András herceg például a brit haditengerészet főparancsnoka és nemzetközi kereskedelmi megbízott. Fülöp herceg idős korára való tekintettel bejelentette, hogy visszavonul tisztségeiből, de amennyire egészségi állapota engedi, a fontosabb eseményeken ott lesz a felesége oldalán. Már maga II. Erzsébet is egyre nehezebben viseli a királynői szereppel járó terheket. 1952-ben lépett trónra, ő a világtörténelem leghosszabban regnáló női uralkodója. Az ő visszavonulásáról is felröppennek néha híresztelések, de talán azért vár még vele, mert rendezett viszonyokat szeretne maga után hagyni.

Az ő fiai magánéletével igen sokat foglalkozott a sajtó, és ezek a viharok kissé megtépázták a királyi család tekintélyét. 2005-ben Károly herceg, a trónörökös végre feleségül vehette Camilla Parker Bowles-t, akivel hosszú szerelmi viszonyt folytattak, miközben mindketten házasok voltak. Állítólag II. Erzsébet azzal a feltétellel járult hozzá fia második házasságához, ha az lemond a trónról Vilmos herceg javára, ezt a lemondást azonban hivatalosan nem jelentették be. II. Erzsébet nem szeretné a trónon látni Camilla Parker Bowles-t, és talán Nagy-Britannia is jobban járna egy fiatal és dinamikus királlyal.

Közben Vilmos herceg komolyan készül az uralkodásra (akár apja után, akár nagyanyja után kerül erre sor), botrányoktól mentes házasságban él Kate Middletonnal, aki 2013-ban megszülte a következő nemzedék brit uralkodóját. György herceg már iskolai előkészítőbe jár, és a királyi család hagyományai szerint nyilvános intézménybe. Károly és Diana két fia közül mindig Vilmos volt a „jó fiú", míg Henrik a korlátokat nehezebben tűrő, temperamentumosabb személyiség. Mindketten népszerűek a brit alattvalók körében, Henrik herceg esetében ezt az is mutatja, hogy a nyilvánosságban a Henry angol név egyik gyakori becézésével csak Harry hercegként emlegetik, míg például Kate Middletonból szigorúan Katalin (Catherine) hercegné lett.

Harry herceg helikopterpilóta kiképzést kapott a brit hadseregben, és ahogy nagybátyja, András herceg a Falkland-szigeteken 1982-ben, ő is szerette volna kipróbálni magát éles helyzetben. A királyi család felesleges vakmerősködésnek vélte ezt a szándékát. Harry nyilvánosan tiltakozott, mindenképpen személyesen akart részt venni az iraki vagy az afganisztáni háborúban. A hivatalos közlemények szerint Harry herceg katonai egysége 2007-ben Kanadába ment közös kanadai–brit hadgyakorlatra. Ezalatt átvezényelték őket Afganisztánba, ahol Harry herceg légi irányítóként teljesített szolgálatot. A sajtó hamar megtudta, hogy Harry herceg Afganisztánban van, nem sikerült eltitkolni.

Ahogy azt sem, hogy már 16-17 éves korában sokat bulizott a barátaival, és alkoholt, sőt marihuánát is fogyasztott. Harry herceg a sportok nagy rajongója. Magas szinten űzi a lovaspólót, rendszeresen részt vesz jótékonysági mérkőzéseken. Rögbiedzői képesítést szerzett és hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozott. A foci is érdekli, az angol bajnokságban az Arsenalnak szurkol. Gyakran megy síelni és a motokrosszt is kipróbálta. Viszont annak ellenére, hogy szereti, ha megemelkedik az adrenalinszintje, már 19 éves kora óta vannak olyan protokolláris események, amelyeknél ő egymaga képviseli a királyi családot, fegyelmezetten teljesíti kötelezettségeit.

Harry herceg 2004 és 2010 között viharos viszonyt folytatott Chelsy Davy-vel, egy dúsgazdag zimbabwei üzletember lányával, aki Dél-Afrikában szerzett közgazdasági és Angliában jogi diplomát. Többször szakítottak és többször kibékültek. Mivel olyan pletykák terjedtek, hogy enyhülőben van köztük a harag, ezért 2011 áprilisában Chelsy Davy-t is meghívták Vilmos herceg és Kate Middleton esküvőjére, de ott Harry herceg és volt barátnője szóba sem álltak egymással, sőt Chelsy Davy azt nyilatkozta az őt faggató riportereknek, hogy soha az életben nem lesz Harry herceg felesége. Évekig nem volt róla hír, hogy Harrynek új barátnője lenne, pedig nehezen elképzelhető, hogy ezt titokban tudta volna tartani, hiszen afganisztáni katonai küldetését sem sikerült. Édesanyja úgy halt meg, hogy paparazzók elől menekülve szenvedett közlekedési balesetet. A tragikus esemény huszadik évfordulója kapcsán megint sokat szerepelt a médiában Diana hercegné halála. Harry herceg azóta is gyűlöl minden lesifotóst, többször nekitámadt őt követő paparazzóknak és ütötte-verte őket, ahol érte.

1936 januárjában apja halála után VIII. Eduárd (1894-1972) örökölte a trónt, de inkább lemondott róla, mert egy nem nemesi származású, kétszeresen elvált amerikai nővel kívánt házasságot kötni. Wallis Simpson (1896-1986) többet ért számára, mint a hatalmas brit birodalom vezetése, összesen csak 326 napig volt király. II. Erzsébet fiainak is a felső körökből volt kötelező feleséget választani, de talán a kudarcos, sok botránnyal járó házasságok tették megengedőbbé a konzervatív királynőt unokái esetében. Kate Middleton szülei mindketten légi utaskísérők voltak, de az „alacsony származású" mennyasszonyt elhalmozták nemesi címekkel és akkurátus heraldikai magyarázattal megtervezett címert is kapott. Az utóbbi években úgy látszik, hogy a jövendőbeli Katalin királyné felnő a feladathoz. A botrányok messzire elkerülik, jól kezeli a médiát, és több szavazáson is beválasztották a világ legjobban öltözködő, divatot diktáló női közé.



A friss pletykákra éhező bulvármédia már egy évvel ezelőtt cikkezett róla, hogy Harry hercegnek új barátnője van, de most mutatkoztak együtt nyilvánosan először. A királyi család tagjai számára kötelező a társadalmi tevékenység. Harry herceg katonai paralimpiát alapított: hadirokkantaknak kiírt versenyt számos sportágban. Az első ilyen, Invictus Games (Legyőzhetetlen Játékok) elnevezésű rendezvényre a kanadai Torontóban került sor. Ő királyi fensége, Henrik Károly Albert Dávid, Wales hercege amolyan Harry herceges stílusban pólóban és farmerben érkezett a kerekesszékesek teniszversenyére kézen fogva barátnőjével, Meghan Markle (1981) színésznővel.

1936-ban még szóba sem jöhetett, hogy a királyi családba bekerüljön egy elvált amerikai nő, manapság ezen már senki sem akad fenn. Meghan Markle nemcsak hogy elvált és amerikai, de ráadásul igen messze van attól, hogy angol nemesi vér csörgedezzen az ereiben. Apja Thomas W. Markle, holland és ír ősöktől származik, Emmy-díjat kapott mint az Egy rém rendes család című sorozat vezető operatőre. Meghan Markle anyja fekete bőrű afroamerikai, aki pszichoterapeutaként és jógaoktatóként dolgozik. A színésznő kifejezetten büszke afrikai gyökereire.

Miben láthattuk eddig Meghan Markle-t? Számos sorozatban volt egyepizódos szerepe: Miami helyszínelők, New York-i helyszínelők, Nyomtalanul, Castle, A rejtély. Állandó szereplője a Briliáns elméknek, amely már a hetedik évadjánál tart. Mozifilmek mellékszerepeiben is felbukkant: Förtelmes főnökök, Felhangolva, Emlékezz rám!, Szerelem sokadik látásra.

Ahogy a pletykákból tudni lehet, az első nyilvános szereplés előtt sor került arra, hogy Harry herceg bemutassa a barátnőjét a királyi család tagjainak. Nem tudni, mit hoz a jövő, de a kapcsolat komolynak látszik. Valószínűleg még többször láthatjuk nyilvánosan szerepelni a párt, és Meghan Markle mint színésznő talán rutinosabban kezeli majd ezeket a szituációkat, mint egy „civil". Már az első napon „ráugrott" a sajtó a párra. A Daily Mail például nemcsak a megjelenésükről közöl cikket, de minden egyes ruhadarabjukról megírja, hogy hol lehet kapni és mennyibe kerül. Ha pedig házasság lesz a dologból, akkor ez lesz az első eset, hogy színész kerüljön be valamelyik európai uralkodócsaládba.