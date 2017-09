Ez a világ utolsó országa, amelyik behódolt a női sofőröknek

A 81 éves Szalman bin Abdul-Azíz al-Szaúd király aláírta a rendeletet, hogy 2018 júniusától nők is szerezhetnek jogosítványt Szaúd-Arábiában. Úgy tűnik, hogy az iszlám legszigorúbb irányzatát, a vahabizmust államvallásként követő országban apró lépésekkel lazulni kezd a merev rendszer, ennek az is kedvezhet, hogy a kijelölt trónörökös 31 éves, és ő vezeti a Vision 30 nevű, Szaúd-Arábia átalakításáról szóló programot. Igaz, nyugati szemmel drámai előírásokkal nyomják el a nőket.

Mint botrány járta be a nyugati sajtót, hogy egy amerikai újságírónő nemrég nem tudott kávét vásárolni magának, ugyanis a fővárosban, Rijádban

a Starbucks üvegfallal ketté van választva, és két külön bejárata van: külön a férfiaknak, és külön a nőknek.

A női részt éppen felújították, a férfiak számára fenntartott részre pedig nem engedtek be nőket. A helyiek szerint a nyugati ésszel gondolkodók két fontos részletet nem vesznek észre ebben a történetben. Az egyik, hogy külvilágtól sokáig elzárkózó Szaúd-Arábiában már van Starbucks. A másik, hogy míg korábban a nőknek minimálisra korlátozták a nyilvános jelenlétét, most már szeparálva ugyan, de még kávézóba is járhatnak. Igaz, alapvetően alá vannak rendelve a férfiak akaratának.

Szeptember 23-án van Szaúd-Arábia nemzeti ünnepe, 1932-ben ezen a napon alakult meg a királyság. A Bloomberg tudósított róla, először kaptak engedélyt szaúdi nők, hogy részt vegyenek a királyság fennállását ünneplő zenés ünnepségen a rijádi, Fahd királyról elnevezett nemzeti stadionban. Több száz, az arcot vagy a szemeket kivéve a teljes testet borító, fekete nikábot viselő nő ült az aréna lelátóin családja körében, elszeparálva az egyedülálló férfiaktól. Némelyikük zöld nemzeti színű baseballsapkát vagy sálat vett a nikábjához.

Az iszlám vallási törvényeket szigorúan értelmező Szaúd-Arábiában korlátozzák a különböző nemű állampolgárok nyilvános helyen történő tartózkodását, ezért sokan történelminek nevezték a mostani eseményt. A nemzeti stadionban rendezett futballmeccsekre például csak férfiak járhatnak. A mostani állami ünnepségsorozat jól szimbolizálja a szaúdi királyság azon törekvését, hogy a szaúdi nemzeti identitás előbb-utóbb túlmutasson a vallási tradíciókon. Az ünnep az utcákon is folytatódott, ahol nők és férfiak vegyesen táncoltak modern elektronikus zenére, és jártak hagyományos törzsi táncokat is. A rendőrség lezárta a tömeg miatt Rijád legnagyobb sugárútját. Sokan megdöbbentek a látottakon, de az utcabál komolyabb incidensek nélkül zajlott.

Persze a nők teljes kiszolgáltatottsága még nem változott.

Minden nő teljes engedelmességgel tartozik az apjának, majd a férjének, és többnyire a szülők között kötött megállapodás alapján tizenéves korában férjhez adják.

Egy férfinak akár négy felesége is lehetne, de ilyesmit csak a tehetős emberek engedhetnek meg maguknak. Ráadásul a férjnek elég szóban nyilatkoznia a válásról, és onnantól a házasság megszűntnek tekinthető. Az állandó állásban dolgozóknak csak 16%-a nő, a többiek életük nagy részét otthonuk falai között töltik. A hagyományos szokás szerint nyilvános helyen egy szaúdi nő csak férfi kísérővel (mahram) és speciális ruhában mutatkozhat. A hidzsáb szó háromféle jelentést is kapott az idők folyamán. Eredetileg azt az elvet jelentette, hogy minden nő visszafogottan viselkedjen, ha nyilvánosan mutatkozik. Később elkezdték használni a szót a nyakat és hajat eltakaró kendőre, illetve az egész előírásos utcai öltözékre is. Ennek része egy lepelszerű ruha, az ajaba, a fejkendő és a nikáb, az arcot eltakaró kendő. Állítólag a szaúdi nők otthon szeretnek nyugati divat, az aktuális trendek szerint öltözködni, sőt csinos fehérneművel meglepni férjüket. 2012 óta a fehérneműt árusító boltokban csak nők lehetnek az alkalmazottak, a férfi kísérő pedig kint megvárja a vásárolni betérő nőt. Így egy-egy merészebb bugyit vagy melltartót a férjen kívül más férfi nem láthat, és állítólag sokan meg lennének lepve, ha tudnák, milyen ruhadarabok vannak az ajaba alatt.

Szaúd-Arábia már azelőtt elfoglalta az Arab-félsziget túlnyomó részét, mielőtt 1938-ban olajat találtak volna ott. Mesés gazdagságát sivatagi területekért folyó törzsi háborúkban alapozta meg, hogy aztán a területén 1938-ban feltárt olajmezők fontos hatalmi tényezővé tegyék a térségben. A 18. században egy Muhammad ibn Abd-al-Vahhab (1703-1792) nevű hitszónok járt városról városra és nagyon szigorú, puritán vallási elveket hirdetett. Majd 1744-ben beházasodott Mohamed ibn Szaúd törzsfő (uralkodott 1726–1765) családjába, és egy nagyon sikeres együttműködés keretében egyre több területet hódítottak el más arab törzsektől. Muhammad ibn Abd-al-Vahhab halála után a vallási vezető szerepét is a Szaúd-dinasztia éppen soros uralkodója vette át, ez így van a mai napig.

Szaúd-Arábiában már az ország neve is a dinasztia nevéből származik, akik több mint háromszáz éve gyakorolnak kisebb-nagyobb terület felett ellenőrzést. Választások nincsenek, a következő uralkodó örökli az államfői és a vallási vezetői tisztséget. Két tanácsadó testület segíti a munkáját, vallási kérdésekben az Ulema, politikaiakban a Súra. Az évszázadok során a hadiszerencse forgandó volt, az Oszmán Birodalom többször csapást mért rá, de a Szaúd-dinasztia nem tűnt el a történelem süllyesztőjében. A második nagy hódító Abdul-Aziz Ibn Abdur-Rahman Ibn Muhammad al-Szaúd (1880-1953) szinte az egész Arab-félszigetet elfoglalta, és 1932-ben a nemzetközi nagyhatalmakkal sikerült elismertetnie királyságát.

Szaúd-Arábia létrejötte és fennmaradása egy szélsőséges elveket valló, szektaszerűen összetartó arab törzsnek köszönhető.

Ezért érthető, hogy sokan a régi vallási elvekhez való ragaszkodásban látják a stabilitás eszközét. Azonban a szélsőséges muszlim terroristák ideológiailag sokat merítettek a vahabizmusból. Ráadásul Oszama bin Laden is a szaúd-arábiai elit tagja volt. Szaúd-Arábia inkább nemzetállam szeretne lenni a világ szemében, mint egy országnyi szélsőséges szekta.

Az alkotmány szerint minden szaúd-arábiai állampolgárnak muszlimnak kell lennie.

A demográfiai mutatók kiválóak: ezer emberre egy évben 28,85 születés és 2,49 halálozás jut. A lakosság kétharmada 30 éven aluli. Az olajnak köszönhető gazdagság miatt a nehezebb, rosszabbul fizetett munkákat vendégmunkások végzik. A 30 milliós országban öt és fél millió vendégmunkás dolgozik, de ők nem kaphatnak állampolgárságot. Szaúd-Arábia nagyon vigyáz rá, hogy etnikailag egységes maradjon. Elég csak körbenézni, hogy mi történik számos ázsiai országban, hogyan süllyed polgárháborúba.

Szaúd-Arábia bevételeinek 90%-a az olajból származik, és nem akarnak úgy járni, mint Venezuela a közelmúltban, már régóta keresik a befektetési lehetőségeket. A Vision 30 program azt igyekszik felvázolni, hová kell eljutnia Szaúd-Arábiának 2030-ra. A program koordinátora a 31 éves Mohamed bin Szalmán al Szaúd, a szaúdi király fia, egyben védelmi miniszter és a gazdasági tanács vezetője. A herceg mindig reformtervekről beszél, mint többször elmondta, az elsődleges cél az, hogy jelentős nemzetközi befektetővé tegyék Szaúd-Arábiát. A másik lehetőség az olajfüggéstől való szabadulásra a turizmus lehet. A tavalyi évben 14,3 millió turista járt az országban, de ezek szinte kizárólag Mekkába és Medinába zarándokoló muszlimok. A két szent hely látogatása tilos a nem muszlim turisták számára: imádkozni lehet odamenni, bámészkodni nem. Hatalmas kiaknázandó lehetőség viszont a Vörös-tenger partja, ahol egyharmad Magyarországnyi területen akar a szaúdi állam turistaparadicsomot létrehozni. Ezen a speciális területen nem várhatják el, hogy európai nők hidzsábot viseljenek és szigorúan tilos legyen alkoholt fogyasztani, és ha már megveti a lábát az erkölcsök lazulása, az előbb-utóbb majd az ország egészére hatni fog.

Egyelőre azonban középkori jelenségek is jelen vannak Szaúd-Arábiában: a női körülmetélés vagy a nyilvános lefejezések. A modern Szaúd-Arábia felé még sok apró lépés vezet. Sokszor segíthet a nemzetközi nyomás és bátor állampolgárok fellépése. Ez volt az egyetlen ország világon, ahol a nők nem vezethettek autót, de nemzetközi fórumokon Szaúd-Arábiai képviselői nem tudtak épkézláb választ adni, hogy mi ennek a magyarázata. Szaúdi nők többször rendeztek autókonvojos felvonulásokat, tavaly november 30-án pedig Lujain al-Hathlol fogott magányos akcióba. Az Egyesült Arab Emirátusokban szerzett jogosítványt és saját autójával próbált átkelni a határon. 24 órás huzavona kezdődött arról, hogyan kell értelmezni a törvényt. Lujain al-Hathlol szaúdi állampolgár, az autója Szaúd-Arábiában van bejegyezve, az Egyesült Arab Emirátusokban szerzett jogosítványok érvényesek Szaúd-Arábiában is. Lujain al-Hathlol a Twitteren végig közvetítte az eseményeket a világ felé. Homokszem került a hivatal gépezetébe, végül kénytelenek voltak átengedni a határon. Csak abba próbáltak még belekötni, hogy hol van a mahramja, vagyis a férfi kísérője. De már erre is van megoldás.

Minden szaúdi nőnek vagy egy gondviselője: az apja, a testvére vagy a férje, az ő írásos engedélyével kérhet útlevelet, nyithat bankszámlát, iratkozhat be oktatási intézménybe. Vannak már diplomás orvosnők is Szaúd-Arábiába, ez óriási előrelépés ahhoz képest, amikor a szaúdi nők még az otthonukba zárva értek. A gondviselő írásos engedélyt adhat az egyedül való, kísérő nélküli közlekedéshez a külvilágban. Ezzel sikerült rést ütni a szigorú rendszeren. Szintén újabb eredmény, hogy eltűntek az utcákról a Mutava tagjai. Ez az erkölcsi rendőrőrjárat bárkire lecsaphatott. Mivel az egyházi törvénykezés, a saría értelmezése nem mindig egyértelmű, ezért sokszor önkényesen jártak el. Végül a Mutava annyira népszerűtlen lett, hogy megszüntették a működését. Sok szaúd-arábiai fiatal tanul ösztöndíjjal külföldön, ha ők hazatérnek, már nem lehet rájuk erőltetni az értelmetlenül szigorú szabályokat. Ez is lassú folyamat, de mindenképpen a modernebb élet felé visz. Akit bővebben érdekel Szaúd-Arábia múltja és jelene, annak érdemes elolvasni a közvetlen tapasztatokkal rendelkező Jean Sasson könyveit.