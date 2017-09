A Soros-teremben támadta a magyar határzárat az EB alelnöke

Az Európai Bizottság első alelnöke szerint az uniós tagállamok nem hivatkozhatnak a nemzeti függetlenségre, be kell tartaniuk az EU szerződéseit. A Soros Györgyről elnevezett előadóteremben beszélt például a migrációról, és ott bírálta Magyarországot is a déli határzár miatt. Aztán több millió migránsról beszélt.

Frans Timmermans a lett fővárosban, Rigában található közgazdasági egyetem (Stockholm School of Economics in Riga) "Soros-termében" pénteken tartott előadást. Miközben az ellenzék azt állítja, hogy nincsen Soros-terv, addig az EB alelnöke az amerikai tőzsdespekulánsról elnevezett teremben bírálta a Magyarország déli határára épített kerítést.

Később viszont arról is beszélt, hogy az afrikai nyomorból hamarosan százezrek vagy milliók indulhatnak útnak, ami ellen csak szigorúbb határőrizettel lehet fellépni. Azt is elismerte, hogy az érkezők legtöbbje gazdasági bevándorló.

A Stockholm School of Economics in Riga egyetemet a svéd és a lett állam alapította 1994-ben, az intézménynek otthont adó épület felújítását Soros György milliárdos befektető is támogatta 2 millió dollárral, ezért róla nevezték el az egyik előadótermet. Az Európai Bizottság alelnöke ebben az auditóriumban tartotta pénteki előadását.

A Soros-terv lényege évi egymillió migráns behozatala Európába, a kerítések lebontása, a bevándorlók kötelező szétosztása a tagállamok között, valamint a migránsok 9 millió forintnak megfelelő pénzügyi támogatása. Erről korábban itt írtunk.