A magyar nagykövet visszatérhet Hágába

Orbán Viktor az észtországi uniós csúcson megbeszélést folytatott holland kollégájával, Mark Rutte miniszterelnökkel. A magyar kormányfő bejelentette, hogy a két ország konfliktusa - amely egy augusztusi lapinterjú miatt robbant ki - rendeződött, a visszahívott magyar nagykövet újra felveheti a szolgálatát Hágában.

Lezárták a konfliktust a holland miniszterelnökkel, visszatérhet a magyar nagykövet Hollandiába - jelentette be Orbán Viktor újságíróknak pénteken Tallinnban. Észtország fővárosában jelenleg is tart az uniós tagállamok állam-, illetve kormányfőinek csúcstalálkozója, amelynek fő témája a digitalizáció. A magyar miniszterelnök is ezen vesz részt.

A tanácskozásra érkezve a magyar kormányfő közölte, hogy beszélt Mark Rutte holland miniszterelnökkel. "Le is zártuk a két ország közötti konfliktust, kedveljük egymás tulajdonképpen, és egyetértünk nagyon sok kérdésben" - fogalmazott, majd hozzátette, hogy

a Hollandiába akkreditált magyar nagykövet visszatérhet Hágába.

Orbán Viktor a találkozón asztalra kerülő uniós reformjavaslatokat illetően arról beszélt, hogy "messze vagyunk még attól, hogy reformelképzelésekről lehessen beszélni", a szituációt inkább úgy lehetne leírni, hogy van egy szándék, hogy Európát újra versenyképessé tegyék, és "ez különböző javaslatokban ölt testet". A különböző forgatókönyvek rendezését a tanács lengyel elnöke, Donald Tusk vállalta.

A holland balhé

A diplomáciai konfliktus még augusztus végén pattant ki, amikor Gajus Scheltema, budapesti leköszönő holland nagykövet a 168 Órának adott interjúban beszélt arról, hogy az Orbán-kormány ugyanolyan elv mentén kreál ellenséget magának, mint az iszlamista szélsőségesek. A magyar külügyminiszter, Szijjártó Péter elfogadhatatlannak nevezte a kijelentést, és meghatározatlan időre visszarendelte a holland magyar nagykövetet. Később a holland külügyminiszter is elhatárolódott Scheltema szokatlanul durva nyilatkozatától.