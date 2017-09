Vízbe fojtotta a saját gyerekeit, most a börtönőrökkel szexel

Több mint 20 évre ítéltek egy dél-kaliforniai nőt, aki kegyetlenül meggyilkolta a saját gyerekeit. A 46 éves Susan Smith most az őrökkel, sőt a börtönparancsnokkal szexel.

Susan Smith 1994-ben bezárta az autóba a 14 hónapos és a 3 éves gyerekét, majd belehajtott egy tóba. A dél-karolinai nőt akkor életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. A mostani a második börtön, ahol elhelyezték. Drogot is nagyon sokszor találtak már nála, és az is előfordult, hogy megcsonkította magát. Most pedig szexuális életet él a börtönőrökkel.

Sőt, még a börötnparancsnokkal is kikezdett már, aki öt év felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

A nő többször kapott fegyelmit, az egyik őrt pedig, akivel viszonya volt Smithnek, három hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték.

Az asszony egyszer azt nyilatkozta, hogy nem tartja magát szörnyetegnek. Azt mondja, hogy szerette a gyerekeit és nem velük, hanem saját magával akart végezni. Később már arról beszélt, hogy először öngyilkos akart lenni, és nem gondolta, hogy a családjával szembe kell majd néznie- írja a dailymail.co.uk

Miután vízbefojtotta a két gyereket, azt mondta a rendőröknek, hogy egy fekete férfi rabolta el őket.

Amikor viszont fény derült az igazságra, azt állította, hogy a családja érdekében hazudott; így szerette volna megvédeni őket. Legkorábban 2024-ben veszik elő újra a nő ügyét. Akkor akár szabadlábra is helyezhetik.