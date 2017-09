A baszkok a katalánok mellett tüntettek

A katalán függetlenségi törekvésekhez hasonlóan a szintén széles autonómiát élvező Baszkföldön is sokan vannak, akik el szeretnének szakadni Spanyolországtól. Baszkok és katalánok mindig is kölcsönösen támogatták egymás függetlenségi mozgalmait. Szombat délután óriási szimpátiatüntetés zajlott Bilbaóban.

Spanyolország közigazgatás rendszere háromszintű: 17 autonóm közösség (comunidades autónomas) van, ezek egy vagy több tartományból (provincias) állnak. Összesen 50 tartomány van, Spanyolország teljes területén pedig 8111 saját önkormányzattal rendelkező település (municipios). Az autonóm közösségek mindegyike saját törvényekkel és több-kevesebb önállósággal kormányozhatja magát. Az autonómia legmagasabb fokáig eljutott közösségek: Baszkföld, Galicia, Katalónia és Andalúzia.

A baszkoknak és a katalánoknak saját nyelvük van, és közülük sokan egy-egy önálló nemzet tagjainak tekintik magukat, nem pedig spanyoloknak. Mindkét nemzetiség tagjai ápolják saját, külön kultúrájukat. Baszk vagy katalán nemzeti ételeket főzni is politikai cselekedetnek számít náluk.

A nemzeti büszkeség fontos jelképe a focicsapat is. Az Athletic Bilbaóban csak baszk nemzetiségű játékosok játszhatnak, 1898-as alapítása óta nyolc bajnoki címet szerzett. Az 1899-es alapítású FC Barcelona huszonnégy alkalommal volt bajnok. Mostanában nem jellemző, de még néhány évvel ezelőtt is a pályára lépő csapatuk fele katalán játékos volt. Három csapat van a spanyol foci történetében, amelyik soha nem esett ki az első osztályból: az Athletic Bilbao, az FC Barcelona és az 1902-es alapítású Real Madrid. Az Athletic Bilbao és az FC Barcelona fanatikus szurkolói egyben elszánt hívei a baszk, illetve a katalán függetlenségnek is, ennek a meccseken rendszeresen hangot is szoktak adni. A nemzeti kupa neve Spanyolországban Copa del Rey (Királyi Kupa) és a serleget a spanyol király adja át a döntő győztesének. 2015-ben a kupadöntőt Barcelonában rendezték, az FC Barcelona és az Athletic Bilbao játszotta. Mindkét csapat szurkolótábora hatalmas füttykoncerttel fogadta a díszpáholyban megjelenő VI. Fülöp spanyol királyt.

Amióta szeptember 6-án a katalán kormány kiírta október 1-jére a függetlenségről szóló népszavazást, Baszkföldön egymást érik a szimpátiatüntetések. A fővárosban, Bilbaóban is többször vonultak utcára tömegek baszk és katalán zászlókat lobogtatva. Baszkföld területén nincsenek többségben a baszkok, ezért számukra a függetlenségi népszavazás nem járható út. A baszk függetlenségért harcoló terrorista szervezet, a régóta passzív ETA pedig 2017 márciusában felszámolta utolsó titkos fegyverraktárait és bejelentette megszűnését. Ha a katalánok kivívják függetlenségüket, az a függetlenségpárti baszkoknak is reményt adhat. A katalán népszavazást megelőző napon is hatalmas tüntetés zajlott Bilbao utcáin, sokezer baszk fejezte ki szolidaritását a függetlenségpárti katalánokkal.