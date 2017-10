Vasárnap délutánra az eddiginél is kaotikusabb lett a helyzet Katalóniában. A spanyol kormány szerint a szavazókörök többsége nem nyitott ki. A katalán kormány szerint viszont a szavazókörök többsége nyitva van, de ez nem is számít igazán, mert bárki bármelyik szavazókörben leadhatja szavazatát. Annak ellenére, hogy a spanyol rendőrség a szombati nap folyamán működésképtelenné tette a választás lebonyolításához szükséges szoftvert, vasárnap reggelre mégis eljutott minden szavazókörbe a szavazásra jogosultak jegyzéke.

Az interneten közzétett videókon az látszik, hogy minden szavazókör bejáratánál civilek népes csapata álldogál, vagy éppen üldögél békésen. Megérkezik a rohamrendőrök nem túl nagy csapata, felszólítják őket, akik különböző jelszavak skandálásával válaszolnak, és nem mozdulnak. Erre a rohamrendőrök megpróbálják átvágni magukat a tömegen. Egyes felvételeken nem valami nagy elánnal, csak úgy tessék-lássék. Más videókon viszont meglepő brutalitással: ütnek és rúgnak is, sőt nőket a hajuknál fogva rángatnak.

Gumilövedékkel lőtték is a tüntetőket és már legalább 337 sérült van. A katalán kormány szóvivője arra biztat mindenkit, hogy tegyen feljelentést, ha sérülést okoztak neki a rendőrök. A katalán választásokat két évvel ezelőtt a Junts pel Sí (Együtt az igenért) pártszövetség nyerte meg, amely kifejezetten Katalónia függetlenségének kivívására jött létre. Nincs más választásuk, mint betartani legfontosabb választási ígéretüket: mindenáron megtartani a népszavazást.

Sokak szerint a spanyol kormánynak meg kellett volna engednie, mert olyan sok vesztenivalójuk nem is lett volna. Katalónia lakosságának nagyobbik része nem ragaszkodik a függetlenséghez, a minél szélesebb körű autonómiával is megelégedne. Ha a madridi kormány hagyta volna a népszavazás megtartását, könnyen lehet, hogy a „nem” szavazatok lettek volna többségben, ami a katalán kormány bukását is előidézhette volna. A spanyol kormány azonban arra hivatkozott, hogy a referendum alkotmányellenes, és bármilyen módon meg fogja akadályozni. A kemény nyilatkozatok után nagy presztízsveszteség lett volna meghátrálni.

A kaotikus viszonyok között zajló népszavazás eredménye nem valószínű, hogy bármilyen támpontot tud majd adni a jövőre nézve. Most a világ - de legfőképpen az eddig passzív, vagy nem túl lelkes katalánok - azt látja, hogy békés állampolgárokkal szemben lépnek fel erőszakosan a rohamrendőrök. A katalán kormány máris Franco tábornok diktatúrájához hasonlítja a mostani madridi kormány eljárását.

Ha a katalán nemzeti büszkeség egyik fontos szimbóluma, az FC Barcelona idegenben játszott volna ezen a vasárnapon, akkor nem kerül hirtelen a politikai események kellős közepébe. De úgy jött ki a lépés, hogy vasárnap délután 16 óra 15 percre tervezték a Las Palmas és a Barcelona közötti meccset a 99354 férőhelyes Camp Nou stadionban. A kanári-szigeteki Las Palmas kezdte a provokációt, amikor bejelentette, hogy spanyol zászlót varratnak mezükre, így fognak pályára lépni. Erre a Barcelona vezérkara lemondta a szokásos közös ebédet. A Barcelona szurkolóinak kemény magja pedig kilátásba helyezte, hogy beözönlenek a pályára, és letépik a spanyol zászlókat a Las Palmas játékosairól. A Barcelona vezetése azt kérte a spanyol labdarúgó-szövetségtől, hogy halasszák el a mérkőzést. A szövetség nem látott erre okot, sőt pontlevonással fenyegette a Barcelonát, ha nem áll ki most a Las Palmas ellen. Kikérték a rendőrség véleményét, hogy tudja-e megfelelően biztosítani a rendet a stadionban. Ők - némileg cinikusan - azt válaszolták, hogy igen. Így zárt kapus lett a meccs. A stadion környékén több tízezrek vannak. Senki nem tudja, mit hoz még az este.