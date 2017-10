A cseh államfő szerint a katalán népszavazás Európa régiósításának kezdete

A cseh államfő szerint a katalán függetlenségi népszavazás Európa régiósításának kezdete, és a folyamat folytatódni fog. Milos Zeman, aki kedden Ústí nad Labemben az észak-csehországi régió önkormányzati képviselőivel találkozott, úgy véli, hogy az önállósulási törekvések napjainkban nem csak Katalónia problémáját jelentik.

"Jelenleg megfigyelhetjük Európa valamiféle fokozatos és kezdődő régiósítását. Ez nem csak Katalónia. Ez Skócia is, amely Nagy-Britannia európai uniós kilépése után szeretné megismételni a korábbi népszavazást. Várható, hogy ezúttal Skócia a kilépésre fog szavazni, ami után be akar majd lépni az EU-ba. És ilyen Padánia (észak-olaszországi függetlenségi mozgalom) esete is. Ott aránylag erős szeparatista vagy autonomista mozgalom alakult ki" - jelentette ki Zeman az észak-csehországi regionális önkormányzati képviselők előtt.

Milos Zeman természetesnek tartja, hogy az elszakadási tendenciák elsősorban a gazdagabb régiókban kapnak erőre. Elméletileg még Németországban is elképzelhető az ilyen szeparatizmus. "Ha ezt az elméletet a Német Szövetségi Köztársaságra alkalmaznám, mit gondolnak, kinek kellene elsőként elszakadnia? Nyilvánvalóan Bajorországnak. Természetesen egyáltalán nem azt akarom állítani, hogy ez megtörténik. Isten ments!

Szeretnék azonban emlékeztetni arra, hogy már az első világháború után kész volt a bajor királyság felújításának a terve a Wittelsbach-dinasztia vezetésével. Amennyiben az a terv megvalósult volna, talán valamivel nehezebb lett volna Adolf Hitler útja a hatalomhoz" - fejtette ki a cseh államfő, aki kedden háromnapos látogatásra érkezett az észak-csehországi régióba.

Milos Zeman nem kommentálta a spanyol rendőrség kemény fellépését a szavazni kívánó katalánok ellen, amelyet korábban több vezető cseh politikus is elfogadhatatlannak minősített és élesen bírált.