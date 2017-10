Újabb 112 ember ellen adtak ki elfogatóparancsot Törökországban

Újabb 112 önkormányzati dolgozó ellen adtak ki elfogatóparancsot kedden Törökországban azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban álltak a tavalyi katonai puccskísérletért felelőssé tett hálózattal – jelentette az Anadolu török állami hírügynökség.

Ankara az 1999 óta Amerikában élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónok terrorszervezetnek nyilvánított nemzetközi mozgalmát vádolja a tavalyi incidensért. Gülen tagadja, hogy bármi köze lett volna a történtekhez.

A beszámoló alapján a razziának Isztambul a központja, de a rendőrségi fellépés országszerte még további 7 tartományra kiterjed, Bursára, Düzcére, Kocaelire, Nigdére, Sakaryára, Sanliurfára és Rizére.

Az érintetteket azzal gyanúsítják, hogy a Gülen-hálózat tagjaiként felhasználói annak a ByLock titkosított üzenetküldő programnak, amelyen keresztül a török vezetés szerint a tavalyi puccskísérletet is szervezték. Egy részük még a munkahelyén dolgozott, egy részüket azonban már korábban elbocsátották állásából a kormányzati tisztogatások keretében.

Kedden eddig 35 embert állítottak elő, de a rajtaütések és a házkutatások folytatódnak.

A Dogan török hírügynökség ezzel egy időben arról számolt be, hogy szintén gülenizmus gyanújával elfogatóparancsot adtak ki az oktatási minisztérium 21, valamint az ifjúsági és sportügyi tárca 126 alkalmazottja ellen is. Öt ember kivételével mindegyiküket már előzőleg menesztették munkaköréből.

Ankara azt állítja, hogy a gülenisták céltudatosan, hosszú évek alatt szivárogtak be az államigazgatásba.

Törökországban egy év alatt 111 ezer állami alkalmazottat menesztettek, illetve 38 ezret felfüggesztettek állásából. 134 ezer embert őrizetbe vettek, 50 ezret pedig előzetes letartóztatásba is helyeztek a hadsereg, a rendőrség, az igazságszolgáltatás, az oktatás, a sajtó és más szektorok soraiból azzal a gyanúval, hogy közük lehet a gülenista mozgalomhoz és a hatalomátvételi kísérlethez. A megtorlás nem közvetlenül csak a puccsistákat sújtja, hanem Gülen feltételezett támogatóit is.

Törökországban csaknem 14 hónapja rendkívüli állapot van érvényben.

Az Európai Unió számos vezető politikusa úgy véli, hogy Recep Tayyip Erdogan török államfő válasza a hatalomátvételi kísérletre túlzó, az elnök hatalmának központosítására használja fel a történteket, és ezáltal egyre inkább távolodik az európai értékektől.