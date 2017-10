Hatalmas tüntetések, sztrájk - képek a megbénult Katalóniából

Nagyszabású sztrájk, felvonulások és hatalmas tüntetések bénítják meg Katalóniát. A barcelonai rendőrök szerint csak Barcelonában 300 ezren vannak az utcákon. Carles Puigdemont katalán elnök rövid Twitter-üzenetben arra szólította fel az embereket, hogy békésen tiltakozzanak a rendőri erőszak ellen. "Ez a demokratikus, civilizált, méltó tiltakozás napja. Ne üljenek fel semmilyen provokációnak! A világ már láthatta: mi békés emberek vagyunk" - írta az autonóm tartomány vezetője a közösségi oldalon. Az általános sztrájk miatt zárva van a legtöbb üzlet: piacok, butikok, pékségek, kávézók. Nem nyitottak ki a múzeumok, kulturális központok és a színházak is törölték a mai előadásokat. A tömegközlekedést csak a csúcsidőben biztosítják: ez a reggeli órákban a városi metró esetében 35 százalékos volt, és legközelebb délután öt és este nyolc óra között is ugyanennyi lesz, addig azonban nem közlekednek a szerelvények. Kevesebb a városban a taxi is, a repülőtéri buszoknak 50 százaléka jár. Kora délelőtt a repülőteret üzemeltető AENA társaság azt közölte: a légi forgalom zavartalan, és eddig nem okozott járatkéséseket a sztrájk. Az önkormányzati dolgozók 80 százaléka részt vesz a sztrájkban, a katalán kormány egészségügyi hivatala pedig azt közölte: az egészségügyi dolgozók 75 százaléka csatlakozott a munkabeszüntetéshez. Több, a városból kivezető főúton is tiltakozó menet bénítja meg a forgalmat, Katalóniában pedig több mint 47 útszakaszon nem lehet közlekedni a munkabeszüntetés és a tüntetések miatt. A helyi hatóságok szerint Gironában 30 ezren, Tarragonában ötezren gyűltek össze a tüntetésekre. Nézze meg galériánkat a tüntetésekről!