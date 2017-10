Sirály is lehet profi bolti tolvaj - videókkal!

Az élelmiszeripar boszorkánykonyhájában szorgos mérnökök olyan chips-eket fejlesztenek ki, hogy valamiért képtelen az ember abbahagyni az evést, amíg van a zacskóban. Sőt már akár bontaná is a következőt. Ám nem csak emberek lehetnek a chipsfüggés rabjai, de olyan sirályok is, amiket emberek chips-szel etettek. A drogosoknál ezt hívják beetetésnek. Ott áll szegény sirály, bármire hajlandó lenne, csak chips-hez jusson. Mindent megfigyel, kitanul és legyőzi a félelmét. Az alábbiakban két sirály is látható, mindkettő profi bolti tolvajjá képezte magát, hogy chipshez jusson. Már a zacskóbontás is jól megy nekik, sőt az egyik kiismerte a fotocellás ajtó működését is.