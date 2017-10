Egészen váratlan fordulatot vett Kim Wall svéd újságírónő rejtélyes halálának ügye. Ő az, aki nemrég meglátogatta tengeralattjáróján Peter Madsen dán mérnököt, és többé senki sem látta élve. Testének torzóját tíz nappal később vetette partra a víz: késsel és fűrésszel távolították el karjait, lábait és a fejét. A gyilkossággal megvádolt Peter Madsen állítása szerint baleset történt a tengeralattjárón, ő pedig pánikba esve vízbe dobta Kim Wall holttestét. A nyomozók viszont Madsen számítógépén olyan videofelvételeket találtak, amelyeken különböző nők kínzása, megcsonkítása és meggyilkolása látható. Lehet, hogy egy sorozatgyilkos bukott le.

Peter Madsen folyton változtatja a vallomását, ahogy a nyomozás előre haladtával új tényekre derül fény. Először még azt állította, hogy partra tette Kim Wallt. Utána beismerte, hogy a tengeralattjáróján halt meg, mert rázuhant a fejére a jármű nehéz ajtaja. Tagadja azonban, hogy gyilkos lenne. A tengeralattjárójában talált számítógép merevlemezén lévő videofájlokról pedig furcsa módon azt mondja, hogy soha nem is látta őket. Ez a számítógép a kutatási központjának az eszköze, állítása szerint bármelyik munkatársa hozzá férhetett.

Csak a filmekben léteznek a társadalomba tökéletesen beilleszkedő, zseniálisan precíz, bizarr „hobbijuknak” akármeddig szabadon hódoló sorozatgyilkosok. A valóságban a sorozatgyilkosok végül mind összeomlanak, elveszítik a józan ítélőképességüket, és szánalmas módon saját magukat buktatják le. Lehet, hogy ez történt most Peter Madsennel is, de egyelőre még nem tudni, hogy pontosan mit tartalmaznak a videók.

Az autodidakta feltaláló és mérnök azzal vált ismertté, hogy közösségi finanszírozásból megépítette a 18 méter hosszú, 40 tonna súlyú tengeralattjárót, az UC3 Nautilust 2008-ban. Azóta a honlapján a következő projektre gyűjti a pénzt, laboratóriumában egy űrhajó megépítésén dolgozik, amivel Dánia embert küldhetne az űrbe. Legenda lett a 46 éves, elszánt dán mérnökből, aki házilag „barkácsol” űrhajót, amíg mondjuk a NASA dollármilliókkal gazdálkodik.

Kim Wall 30 éves korára már számos díjat elnyert, szabadúszó újságíróként olyan lapok számára dolgozott, mint a Guardian vagy a New York Times. Bejárta az egész világot, olyan helyekre is eljutott, mint Haiti vagy Észak-Korea. A kalandvágyó újságírónőnek az az ötlete támadt, hogy kipróbálja a tengeralattjárót, és meginterjúvolja a híres mérnököt. Nem gondolhatta, hogy nem a tengeralattjáró jelenti számára az igazi veszélyt, hanem a mérnök.

Augusztus 10-én az UC3 Nautilus lemerült, és csak ketten voltak rajta: Peter Madsen és Kim Wall. Augusztus 11-én hajnalban a barátja riasztotta a hatóságokat, hogy Kim Wall nem ért haza. A rádióhívásokra a tengeralattjáró nem válaszolt, ezért helikopterekkel kezdték keresni. Meg is találták, éppen elsüllyedőben volt, de sikerült kimenteni róla Peter Madsent. Viszont a búvárok nem találták meg a tengeralattjáróban Kim Wallt. Madsen azt állította, hogy még augusztus 10-én partra tette az újságírónőt.

Az UC3 Nautilusból kiszivattyúzták a vizet, partra emelték és alaposan átvizsgálták. Vérnyomokat találtak Kim Walltól. Ekkor Peter Madsen új mesével állt elő. A tengeralattjáróval a felszínre emelkedtek, ki akartak szállni, ő ment előre, tartotta az ajtót. Azonban egy hullám meglökte a járművet és a 70 kilós vasajtó éppen rácsapódott a kibújni igyekvő újságírónő fejére, aki azonnal meghalt. Madsen állítása szerint pánikba esett, és a tengerbe dobta a holttestet.

Augusztus 21-én, Dánia tengerpartjának egy bizonyos részén partra vetett a víz egy lemeztelenített torzót. 15 késszúrás és fűrészelés nyomai voltak rajta. Valaki levágta a fiatal nő fejét, karjait és lábait. Sőt még arra is volt gondja, hogy a levegőt és a gázokat is kiengedje, nehogy emiatt emelkedjen felszínre a torzó. Ráerősített nehezék nyomait is megtalálták, de az levált róla, miután tíz napig ázott a test a tenger vizében. Kim Wall fogkeféjéből és fésűjéből származó DNS-minta segítségével azonosították a torzót: az újságírónő volt az.

Egyre gyűltek a bizonyítékok Peter Madsen ellen. Kim Wall vére a tengeralattjáróban. Kim Walltól talált DNS-minta Madsen körmei alatt. Kim Wall partra vetett torzója. Annak a nyomai, hogy a mérnök szándékosan akarta elsüllyeszteni a tengeralattjárót. A legújabb pedig a tengeralattjáróban talált számítógépen a videók: több nő kínzása és meggyilkolása látható rajtuk. Többek között izzó fémmel való megégetés és lefejezés is látható a horrorfilmbe illő felvételeken. Viszont a szakértők megállapították, hogy valóságos eseményekről készültek a videók.

Arról egyelőre nincsen hír, hogy kik az áldozatok, illetve, hogy bizonyíthatóan Peter Madsen készítette-e a felvételeket. Két elmélet van, amely igyekszik megmagyarázni az eddig ismert tényeket. Lehet, hogy Peter Madsen beteges hajlamait elégítette ki a „dark weben”, az internet sötét bugyraiban vásárolt videókkal, és mint kezdő sorozatgyilkos eljutott a fantáziái megvalósításának fázisába. Összezárva a csinos nővel előjött belőle a szörnyeteg. A másik elmélet szerint a saját rémtettei vannak a videókon, és sorozatgyilkosként abba a fázisba jutott el, hogy elkezdett szétesni: gondos előkészítés helyett spontán gyilkolt, rengeteg bizonyítékot hagyva maga után.

Óriási a megdöbbenés Dániában, mivel Peter Madsen rendkívül népszerű volt, honlapján olyan meggyőzően tudott írni a tervéről, hogy a dán emberek szívesen adakoztak saját nemzetük űrhajójának elkészülése érdekében.

Most meg úgy tűnik, hogy a pozitív hős valójában darabolós gyilkos. Utoljára Ausztriában volt rá példa, hogy a médiából országosan ismert emberről, Jack Unterwegerről derült ki a szörnyű igazság. Sok még a homályos pont Peter Madsen történetében, de az eddig rendelkezésre álló információk alapján valószínűsíthető, hogy nem űrhajója megépítéséről, hanem valami egészen másról lesz híres.