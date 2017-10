Újabb merényleteket tervezhetett a Las Vegas-i tömeggyilkos

Ahogy halad előre a nyomozás, az FBI ügynökei egyre több információt gyűjtenek össze Stephen Paddockról. Már az egész életét feltárták, nincsen benne semmi titok. Pontosabban egyetlen titok van: miért gyilkolt meg 59 ártatlan embert. Nem találják a motivációt, a legjobb profilozók is tanácstalanok Paddock személyiségével kapcsolatban. Még kellene egy újabb darab a kirakóshoz, hogy összeálljon a kép minden idők legkegyetlenebb amerikai tömeggyilkosáról.

Egy 64 éves amerikai állampolgár, háta mögött egy normálisnak mondható élettel precízen előkészített és hidegvérrel kivitelezett egy mészárlást, majd állítólag megölte magát. Például az Összeomlás című filmben legalább érteni lehet az átlagember „bekattanásának” indokait. Stephen Paddocknak semmi oka nem volt rá, hogy így fejezze be az életét. Ennek köszönhetően aztán számtalan elmélet születik, hogy mi is történt valójában. Aaron Rouse, az FBI Las Vegas-i irodájának vezetője sajtótájékoztatót tartott, majd egy ponton elszakadt nála a cérna: „Jobbnál jobb elméleteket hallok. Mindenkinek van elmélete, de nekem a tényekkel kell foglalkoznom.” Elmondta, hogy az FBI természetesen minden feltételezést megvizsgál, de ehhez idő kell.

Amit a merénylőtől tudni lehet

A „nyugdíjas könyvelő“ kifejezés terjedt el a médiában. Ezzel szemben az igazság az, hogy egy sikeres építkezési vállalkozóról van szó. A tanult szakmája könyvelő volt, de sokáig öccsével volt közös cége, rossz állapotban lévő házakat vásároltak meg, majd felújítva tisztes haszonnal adták tovább. Ebből mindkettőjük akkora vagyont gyűjtött, hogy hatvanas éveikben stabil jólétben élhettek. Stephen Paddocknak az is belefért, hogy gyakran ment Las Vegasba, de az sem teljesen egyértelmű, hogy beszélhetünk-e nála szerencsejáték-függőségről. Nem szokása az öngyilkosság a szerencsejáték-függőknek, hiszen szenvedélyük mégiscsak valamiféle értelmet ad az életüknek.

Az Iszlám Állam annyira sikertelen mostanában, hogy rá van szorulva mások merényleteinek felvállalására is. De hiába igyekeztek titkos dzsihadistának beállítani Paddockot, biztonsággal kijelenthető, hogy nem érdeklődött sem a politika, sem a vallás iránt semmilyen formában. Egyelőre ez a legnagyobb rejtély az ügyben: miért? Milyen érzés, motiváció, sérelem vitte rá a merénylőt a tettére? A profilozók egyelőre kudarcot vallottak.

Pedig hosszan, precízen készült, nem pillanatnyi elmezavarról van szó. Annyira alapos volt, hogy egy héttel korábban Airbnb-n keresztül kibérelt egy lakást egy másik Las Vegas-i zenei fesztivál közelében. Vagy ott akarta megvalósítani a tervét, de nem voltak megfelelőek a körülmények, vagy pedig elpróbálta, kigyakorolta a következő hétvégére az egész akciót. Nagy szerencséje van a Life is Beautiful (Az élet gyönyörű) elnevezésű fesztivál résztvevőinek, hogy nem itt érte őket a csúnya halál.

Túl akarta élni?

Stephen Paddock bekamerázta a szálloda folyosóját, laptopja (ezt is átvizsgálták, és itt sem találtak semmi rendkívülit) képernyőjén figyelte, hogy mikor jönnek a rendőrök. Ha megtette ezt a biztonsági intézkedést, akkor miért lett mégis öngyilkos? Mielőtt Mesquite-be költözött, Renóban lakott és az itteni házát még nem adta el. Ebben az házban is felhalmozott fegyverarzenált találtak. Ahogy a Mandalay Bay szálloda mélygarázsában álló autója is tele volt különböző fegyverekkel. Ezen kívül robbanószer is volt nála. Úgy tűnik, hogy kiépített egy menekülési útvonalat: időben kimenekülni a szálloda 32. emeletéről a webkamera segítségével, autóba ülni, és Renóban elrejtőzni. Az autóban és a házban is annyi fegyver volt, hogyha harcra kerül sor, újratöltés nélkül is sokáig tudja viszonozni az ellenséges tüzet.

Persze ez csak elmélet. A valóságban meg csupa érthetetlen dolog történt. Mindössze tíz percig zúdított tüzet a zenei fesztivál közönségére, aztán abbahagyta. Ehhez képest majdnem egy óra telt el, mire a kommandósok végül berobbantották a szállodai szoba ajtaját. A rendőrség először kiürítette a szállodát, arra hivatkozva, hogy robbanószerkezet is lehet a merénylőnél (volt is). Utána próbáltak behatolni, de Paddock gépfegyverrel tüzelt rájuk az ajtón keresztül. Több rendőr könnyebben megsebesült, ezért visszavonultak. Paddock el tudott volna menekülni a rendőrök megérkezése előtt. Miért nem tette? Sikeresen visszavert egy ostromot. Miért lett öngyilkos, mire a másodikra sor került? Egyes elméletek szerint a rendőrök találták el a szállodai szoba első vagy második ostroma közben, csak valamiért kedvezőbb volt számukra öngyilkosságot írni a hivatalos jelentésbe. Valaki az elmenekülése érdekében intézkedéseket tesz, aztán mégis felveszi a harcot. Ezt követően pedig öngyilkos lesz. Ez három különböző viselkedési mód.

A Fülöp-szigetek-i származású asszony

A médiában a teljesen magányos, fegyvermániás, szerencsejáték-függő Stephen Paddock képét vázolták fel, de ez is olyan elhamarkodott vélemény volt, mint a „nyugdíjas könyvelő”. Paddock több mint négy éve élt élettársi kapcsolatban a 62 éves Marilou Danley-vel, aki egy Las Vegas-i kaszinóban dolgozott, itt ismerkedtek meg. Az asszony 2013-ban hozzá költözött Floridába, ugyanis Paddock akkor még itt élt, és tartotta a kapcsolatot öccsével és édesanyjával is. Ekkortól eltartotta Marilou Danley-t, aki időnként elkísérte Las Vegas-i kirándulásaira is. A vasárnapi merénylet előtti kedden arra kérte élettársát a férfi, hogy látogassa meg a Fülöp-szigeteken élő rokonait. Ezt Marilou Danley nem értette, mert nemrégiben járt „otthon” (egyébként Ausztráliában született), de mégis elutazott.

Amikor látta, hogy Paddock százezer dollárt utalt át a család Fülöp-szigetek-i bankszámlájára, akkor nagyon megijedt. Azt hitte, hogy a férfi így fog vele szakítani: búcsúzóul küld egy nagyobb összeget, és az asszonyt már nem akarja többet látni. Pedig Paddock csak azért távolította el élettársát, hogy ne tudja megakadályozni terve végrehajtásában, és a százezer dollárral még a jövőjét is biztosította, ha vele történne valami. Tehát Paddock normális magánéletet élt. A különböző helyszíneken megtalált több mint ötven fegyver háromnegyed részét is az utóbbi egy évben vásárolta. Azt mondjuk nehéz elképzelni, hogy élettársa ennyi időt töltött a fegyverek kiválasztásával és megvásárlásával, de ebből Marilou Danley semmit nem vett észre.

Sokan kételkednek benne, hogy egyedül csinálta, hanem úgy látják, a nagyszabású akcióban Stephen Paddocknak szüksége volt egy segítőtársra is, de élettársa a Fülöp-szigeteken volt, másik személynek pedig semmi nyoma. Igaz, hogy két ablak volt kitörve a szállodai lakosztályban, de a videofelvételeken egyszerre csak egy fegyver hangja hallatszik. Az óriási pusztítást egy ember is okozhatta, mert maga a lőállás olyan jól volt kiválasztva, hogy mindössze száz méterre voltak a célpontok.