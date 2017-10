Szakértő: A briteknek szükségük van az uniós munkavállalókra

Egyre inkább úgy tűnik, hogy a Brexitet követő kiválás után is maradhatnak a már az Egyesült Királyságban tartózkodó uniós munkavállalók – mondta Kiss István, a Századvég Alapítvány kutatója az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában.

Kiss István felidézte, hogy Theresa May brit miniszterelnök a Konzervatív Párt manchesteri kongresszusán arra kérte a küldötteket, támogassák az uniós polgárok továbbfoglalkoztatását, illetve korábban a belügyminiszter is úgy nyilatkozott, hogy a brit munkaerőpiacnak szüksége van rájuk.

Sőt, egyre inkább úgy látszik, hogy a Brexit-referendum és a valódi kiválás közötti átmeneti időszakban érkező uniós polgárok jogait is kész garantálni Nagy-Britannia.

Theresa May kongresszusi beszéde, amelyben elnézést kért a küldöttektől a párt gyenge választási szereplése miatt, politikai szempontból katasztrofálisra sikerült. Emiatt is sokakban felmerült, hogy a párt nem vele "fordulna rá" a következő választásokra, ugyanakkor a "botrányos beszéd" ellenére a kabinet szorosan összezárt a miniszterelnök mögött.

Ez a különleges brit kormányszerkezetnek is betudható, ugyanis a kormányban több mint száz miniszter dolgozik, akik egyben képviselők is. Vagyis Theresa May megbuktatásával ők is buknának.