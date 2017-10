Az Európa Tanács is aggódik az ukrán oktatási törvény miatt

Az Európa Tanács (ET) főtitkára, Thorbjorn Jagland osztja Magyarország aggodalmait az ukrán oktatási törvényt illetően.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által az MTI-hez pénteken eljuttatott levélben Thorbjorn Jagland azt írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek: úgy tűnik, hogy az új ukrán oktatási törvény a korábbiakhoz képest kevésbé kedvező feltételek mentén biztosítja a nemzeti kisebbségi nyelvi oktatást Ukrajnában.

Aggodalmait jelezte az ukrán hatóságoknak, és elmondta a miniszteri bizottság szeptember 27-i ülésén is. A főtitkári fellépés eredményeként Ukrajna kéri a Velencei Bizottság véleményét a törvényről. Aggályait a pénteken Strasbourgba érkező ukrán oktatási miniszterrel is meg kívánja vitatni, és remélhetőleg sikerül együttműködést kialakítani annak érdekében, hogy a szabályozás az ET sztenderdjeinek megfelelő legyen.

Meggyőződése, hogy az alapértékek, így a nemzeti kisebbségi jogok tiszteletben tartása elengedhetetlen az erős és demokratikus Európában.