Bocsánatot kért a szexuális zaklatások miatt a filmproducer

Közleményben kért bocsánatot Harvey Weinstein évtizedeken át tartó szexuális zaklatásai miatt. Elfogadhatatlannak tartja viselkedését és mindent megtesz azért, hogy megváltozzon.

Hollywood egyik legsikeresebb producere a The New York Times csütörtöki cikkében megjelent vádakra reagálva adta ki közleményét, amelyben bocsánatot kért azoktól a nőktől, akiket szexuálisan zaklatott.

A cikk szerint nemcsak színésznőknek ajánlotta fel, hogy erotikus masszázsért cserébe segít beindítani karrierjüket, hanem asszisztenseivel szemben is visszaélt a helyzetével. Korábban is felmerültek ilyen vádak az Oscar-díjas producer ellen, és legalább nyolc esetben peren kívül egyezett meg. Weinstein éveken át tagadta, hogy szexuálisan zaklatott volna bárkit is, most viszont nyilvánosan is elismerte bűneit. Állítja, nagyon sajnálja, amit tett és "tényleg tiszteli a nőket."

Az Oscar-díjas producer szerint a 60-70-es években, amikor felnőtt, más volt a kulturális közeg és másképp viselkedtek az emberek a munkahelyükön. Azóta rájöttem, hogy erre nincs semmilyen kifogás. Tudom, hosszú át előttem, de megpróbálok jobb emberré válni és legyőzni a démonaimat.

A közlemény szerint egy időre visszavonul a cég ügyeitől és terapeuták segítségével próbál változtatni magán.