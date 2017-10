A pusztítás számaival sokkol az ENSZ

Több mint nyolcezer gyerek halt meg vagy sebesült meg fegyveres konfliktusokban tavaly világszerte az ENSZ csütörtökön nyilvánosságra hozott jelentése szerint.

Afganisztánban 3512 gyerek esett áldozatul a fegyveres viszálynak, a tavalyelőtti évhez képest negyedével emelkedett a számuk. Jemenben 1340, Szíriában 1299 gyerek lelte halálát vagy sebesült meg a polgárháborúban.

Az ENSZ-jelentés kitér arra, hogy gyerekek százait verbuválták katonáknak, Szomáliában és Szíriában ráadásul több mint kétszeresére nőtt az ilyen esetek száma.

Felkerült az ENSZ feketelistájára a Szaúd-Arábia vezette arab koalíció is, amely a világszervezet adatai szerint legalább 683 gyereket ölt és sebesített meg 2016-ban, iskolákat és kórházakat is ért támadásai során a jemeni polgárháborúban. Az arab koalíció tavaly is felkerült a listára, de az akkori ENSZ-titkár, Ban Ki Mun később eltávolította onnan Szaúd-Arábia nyomására.

Antonio Guterres hivatalban lévő ENSZ-főtitkár elfogadhatatlannak nevezte azt, hogy gyerekek halnak meg fegyveres viszályokban. Felszólította a katonai konfliktusok résztvevőit, hogy jobban oltalmazzák őket.