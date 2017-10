Létrejöhet a Jamaica-koalíció Németországban

Kormányalakítási tárgyalásokat kezdeményez a liberális FDP-vel és a Zöldekkel a CDU/CSU német jobbközép pártszövetség - jelentette be Angela Merkel kancellár, a CDU elnöke a hétvégén. Erre valószínűleg csak október második felében kerülhet sor. Addig viszont Merkeléknek meg kell állapodniuk számos kérdésben a testvérpártjukkal, a Horst Seehofer bajor miniszterelnök által vezetett CSU-val. A vitás pontok közt van többek közt a CSU által követelt menekültbefogadási felső határ. A testvérpártok közötti tárgyalás jelenleg is tart.

A kancellár a CDU/CSU közös ifjúsági szervezetének, a Junge Union-nak (JU) a drezdai konferenciáján szombaton elmondott beszédében jelentette ki először, hogy a pártok színei alapján (CDU/CSU: fekete, FDP: sárga, Zöldek: zöld) elnevezett Jamaica-koalíció megkötése a célja.

Eddig Merkel következetesen arról beszélt, hogy valamennyi lehetséges koalíciós partnerrel, így a szociáldemokratákkal (SPD) is egyeztetni kell a kormányzati együttműködés lehetőségéről.

A JU tanácskozásán viszont azt mondta, hogy

Az SPD belátható időn belül nem lesz kormányképes szövetségi szinten, ezért az FDP-vel és a Zöldekkel kell tárgyalni."

A tárgyalások nehezek lesznek, de mindent meg kell tenni azért, hogy "megbízható és stabil kormány" alakuljon - mondta a CDU elnöke. Rámutatott, hogy ez a négy párt még soha nem kormányzott együtt szövetségi szinten.

CDU/CSU-FDP összetételű koalíció már volt, de a Zöldekkel még nincsenek tapasztalatok, ezért a CDU-nak a JU kezdeményezésének megfelelően rendkívüli pártkongresszuson kell elfogadnia a koalíciós szerződést, ha már sikerre vezettek a tárgyalások. Mondta Angela Merkel a hétvégi konferencián.

Vita van a testvérpártok között migránsügyben

Legelőször viszont a CDU és a CSU viszonyát kell rendezni, legfőképpen a bajor CSU által követelt felső határ ügyében kell megállapodásra jutni, ami a migránsok befogadását illeti - mondta Merkel. Kiemelte, hogy szerinte a két párt vezetőinek vasárnapi tárgyalásán "egy kis jó szándékkal" rendezni lehet a vitákat.

A testvérpártok egyeztetése vasárnap délelőtt kezdődött a CDU berlini székházában. A CDU küldöttségét Angela Merkel, a CSU küldöttségét Horst Seehofer pártelnök, bajor kormányfő vezeti.

Az első tárgyalások az FDP-vel és a Zöldekkel várhatóan csak az október 15-i alsó-szászországi tartományi parlamenti választás után kezdődhetnek, ha a CDU-nak és a CSU-nak sikerül megállapodnia a vitatott ügyekben és egységes irányvonalat tudnak kidolgozni a koalíciós tárgyalásokra. Arról egyelőre nem szivárogtak ki információk, hogy a CSU által követelt évi 200 ezer fős felső korlát kérdésében milyen kompromisszumról lehet szó.

A CSU polgári-konzervatív fordulatot sürget

A CSU a felső határ mellett "polgári-konzervatív fordulatot" is sürget, ezt egy tíz pontot tartalmazó állásfoglalásban foglalta össze, amelyet a Bild am Sonntag című vasárnapi lap ismertetett.

A dokumentumban hangsúlyozták, hogy a szeptemberi szövetségi parlamenti választás "fordulópont" volt a pártszövetség történetében, és aki ezután azt mondja, hogy nincs szükség változtatásra, hanem tartani kell az eddigi irányvonalat, az veszélybe sodorja a CDU és a CSU többségszerző képességét." A CSU a fordulat szükségességét a többi között azzal indokolja, hogy a Bundestag-választás megmutatta, "nincs többé baloldali többség" Németországban.

Az emberek most már "polgári-konzervatív politikát akarnak", az értékekre, a jog uralmára és a rendre helyezik a hangsúlyt, "biztonságot kívánnak és jólétet mindenkinek".

A közlemény szerint ezek az elemek pedig mindig is a pártszövetség arculatának, a CDU/CSU "márkának" a lényegét alkották, azonban a választók úgy érzékelik, hogy CSU-t leszámítva valamennyi régi, hagyományos párt - így a CDU is - a politikai középtől balra helyezkedik el.

Ezen változtatni kell, a pártszövetségnek vissza kell térnie a gyökereihez, egyaránt képviselnie kell a "polgári meggyőződések" mindegyikét, vagyis a "liberális, a keresztényszociális és a konzervatív" értékvilágot is.

Konzervatívnak lenni szexi

A CSU állásfoglalása kimondja továbbá, hogy fordulatra van szükség mások mellett azért is, mert "a korszellem is konzervatív". Most "a konzervativizmus jelenti a modernséget" - olvasható az állásfoglalásban, amely szerint "konzervatívnak lenni szexi",

mert ma a konzervatív meggyőződés mindannak megőrzését jelenti, ami "igazán fontos: a biztonságos és szabad életmód, a jólét és társadalmi béke" megőrzését.

A CDU/CSU-nak fordulatot kell végrehajtania azért is, mert "csak így tud sikeresen elhatárolódni" az Alternatíva Németországtól (AfD) nevű párttól, a Bundestag egyik új tagjától, amely szerintük "nem Németország számára alternatíva, hanem alternatíva az NPD helyett". Ezzel a CSU utalt a széles körben neonácinak tartott Német Nemzeti-demokrata Pártra (NPD), amelyet már többször megpróbáltak betiltani alkotmányellenesnek ítélt nézetei miatt.

A dokumentumban hangsúlyozták: a CDU/CSU nem tűrheti el, hogy tőle jobbra megvesse a lábát egy ilyen párt. Az AfD ellen "kőkeményen harcolnunk kell, és küzdenünk kell választóikért" - írták.

A pártszövetség vezetőinek tanácskozása estig nem vezetett eredményre. A tárgyalás valószínűleg az éjszakába nyúlik, erre utalhatott a CSU főtitkára, Andreas Schuer, aki azt a kérdezte a CDU-székháznál várakozó riporterektől, hoztak-e magukkal hálózsákot.