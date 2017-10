Saját cégéből is kirúgtak a szexuális zaklatással vádolt producert

Amerikai demokrata párti politikusokat támogatott a szexuális zaklatással vádolt Harvey Weinstein filmmogul. Most gyorsan jótékonysági szervezetekhez utalják a tőle kapott pénzt.

Amíg a pénzt adta jó volt, de a Demokrata Párt mintegy 15 tagja most gyorsan megszakította kapcsolatait Harvey Weinstein hollywoodi filmproducerrel, akit

nők tucatjai – színésznők és cégének munkatársnői – is szexuális zaklatással vádolnak.

A politikusok egymás után fizetik be a Weinsteintől a kampányukra kapott összegeket különböző jótékonysági szervezeteknek.

Chuck Schumer, a szenátus demokrata párti frakciójának vezetője vasárnap bejelentette: azt a 14 200 dollárt, amelyet a producertől kapott a kampányára, átutalja egy nők védelmével foglalkozó szervezetnek. Kristen Gillibrand szenátor azt közölte: 11 800 dollárt utal át a szexuális zaklatások áldozataival foglalkozó jótékonysági szervezetnek. Elizabeth Warren szenátor, akit a 2020-ban esedékes elnökválasztás egyik esélyes demokrata párti jelöltjeként emlegetnek, a Weinsteintől kapott 5000 dollárt egy családon belüli erőszak áldozatául esett nőkkel foglalkozó szervezetnek utalta át. A példát más demokrata párti politikusok is követték: köztük Patrick Leahy vermonti szenátor, Cory Booker, New Jersey szenátora, Al Franken minnesotai és Richard Blumenthal connecticuti szenátor.

Weinstein, aki Hollywood egyik legbefolyásosabb producere volt, több mint 1 millió 400 ezer dollárt adományozott 1992 óta politikusoknak. Eddigi információk szerint csakis demokrata pártiakat támogatott.

A The New York Times című napilap csütörtökön oknyomozó riportot közölt arról, hogy Harvey Weinstein az elmúlt évtizedekben színésznőket zaklatott szexuálisan, és korábban 8 esetben is pénzügyi kárpótlásban állapodott meg áldozataival. Csütörtökön Ashley Judd színésznő mondta el, hogy mi történt vele, megszólalt Rose McGowan is, akinek eddigi hallgatását Weinstein 100 ezer dolláros kártérítéssel vásárolta meg. A hétvégén Liza Campbell angol író és színésznő, továbbá egy tévériporter szintén nyilvánosságra hozta, hogy Weinstein náluk is próbálkozott.

Harvey Weinstein csütörtökön nyilvánosan bocsánatot kért korábbi cselekedeteiért: „ahogyan a múltban viselkedtem néhány kollégával, sok fájdalmat okozott”, és megígérte, hogy „jobb ember” lesz. Ugyanakkor tagadta a cikkben megfogalmazott állítások egy részét, és be akarta perelni a The New York Timest. A hétvégén azonban lemondott védelméről az ügyvédje, Lisa Bloom is.

Pénteken Weinstein meghatározatlan ideig szabadságra ment a cégtől, amelynek három igazgatója is lemondott. Vasárnap este pedig azonnali hatállyal elbocsátották a The Weinstein Company nevű filmes cégtől, amelynek társalapítója volt.