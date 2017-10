Egy hollywoodi producer tündöklése és bukása

A Weinstein-testvérek a semmiből hozták létre közös cégüket, nagyszerű filmek egész sora jött létre nekik köszönhetően. Arról mindig is szóltak pletykák, hogy Harvey Weinsteinnek furcsa szokásai vannak, de a nagyhatalmú filmmogul mindig megúszta valahogy az újabb és újabb botrányos ügyeket. A The New York Times hosszú nyomozó munkával tényfeltáró cikket készített szexuális zaklatásairól, amelyek legalább 1990 óta tartanak. Először viccelődött, aztán mindent tagadott, majd bocsánatot kért, de már nem segített semmi: megbélyegzett ember lett belőle, senki nem akar vele dolgozni. Azoknál a filmeknél sem szerepel majd a neve, amelyeken mostanában dolgozott.

Már előre híre ment, hogy mi készül a The New York Times-nál. Harvey Weinstein, aki mindenhatónak gondolta magát, nem érezte a veszélyt, hogy ez az ügy nem fog olyan könnyen elsimulni, mint a korábbi botrányai. Először még viccelődött, hogy ha elég jó lesz a sztori, amit róla kitalálnak, akkor megveszi a megfilmesítés jogait. Amikor október 5-én megjelent a cikk, mindent tagadott és perrel fenyegetőzött. Október 6-án a The Weinstein Company bejelentette, hogy alapítója és egyik ügyvezetője bizonytalan időre szabadságra megy. Maga Harvey Weinstein bocsánatkérő nyilatkozatot hozott nyilvánosságra: Azóta rájöttem, hogy erre nincs semmilyen kifogás. Tudom, hosszú út áll előttem, de megpróbálok jobb emberré válni és legyőzni a démonaimat." Közölte továbbá, hogy tisztában van vele, mennyi fájdalmat okozott, és őszintén bocsánatot kér érte. Visszavonul egy időre és terapeuta segítségével próbál megváltozni.

A hétvége folyamán az őt segítő ügyvédi csapat vezetője, Lisa Bloom bejelentette, hogy nem dolgozik többé Harvey Weinsteinnek, akit vasárnap a The Weinstein Company igazgatótanácsa minden pozíciójától megfosztott a cégben. Ezen kívül 15 demokrata politikus, akiknek pénzzel támogatta a kampányát, a Weinsteintől kapott összegeket különböző, bántalmazott nőket segítő civil szervezeteknek utalták át. Köztük van például a szenátus demokrata frakciójának vezetője, Chuck Schumer is. Weinstein 1992 óta támogatta a demokratákat, összesen mintegy másfél millió dollárral. Rendkívül jó kapcsolatokat ápolt a párttal, személy szerint például Hillary Clintonnal, és Barack Obama volt amerikai elnök legidősebb lánya a The Weinstein Company-nál volt gyakornok.

Harvey Weinsteinnek mindig is szülővárosában, New Yorkban volt az otthona, ha másutt volt dolga, például Los Angeles-ben vagy Londonban, akkor luxushotelekben szállt meg. Munkareggelire hívta a kiszemelt áldozatot, akit aztán a szobájában fogadott és megpróbált erotikus játékokra rávenni. A cikkben nevüket vállaló nők közül a legismertebb személy Ashley Judd, ő azt mesélte, hogy a sajátos „munkareggeli" 1997-ben úgy történt, hogy csak a hotelben tudta meg, hogy Weinstein nem az étteremben, hanem a lakosztályában várja. Egy szál fürdőköpenyben nyitott ajtót, és felajánlotta Ashley Juddnak, hogy szívesen megmasszírozza, és megpróbálta rávenni, hogy együtt zuhanyozzanak. A színésznő megpróbált viccelődve kiszabadulni a csapdából, azt mondta Harvey-nak, hogy majd akkor térjenek vissza a témára, ha valamelyik filmjében játszva Oscar-díjat nyer.

Ugyanebben az évben a Sundance Filmfesztiválon Rose McGowant csalogatta a szállodai szobájába, később aztán 100000 dollárt fizetett a színésznőnek, hogy ne csináljon botrányt. A The New Times összesen nyolc nőről tud, akinek Harvey Weinstein pénzért vásárolta meg a hallgatását. Erre összesen egy millió dollár körüli összeget költhetett, 80000 dollártól 150000-ig terjedt a hallgatás ára. 2015 márciusában Ambra Battilana modellel akart Weinstein négyszemközt elbeszélgetni a színésznői karrierjéről (amiből azóta sem lett semmi). A modell feljelentést tett, hogy Weinstein megkérdezte tőle, hogy igaziak-e a mellei, de rögtön meg is fogta őket, hogy saját kezűleg győződjön meg az igazságról. A modell azt is állította, hogy a producer megpróbált a szoknyája alá nyúlni. Ambra Battilana később visszavonta a vádakat, és azóta sem hajlandó nyilatkozni az ügyről. Harvey Weinstein rá tudta venni, hogy hallgasson, pedig Ambra Battilana nem szívbajos, még Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök munkatársai ellen is tanúskodott, akik ismert modelleket próbáltak orgiákban való részvételre rávenni (ez az úgynevezett bunga-bunga partyk botrányos története).

Nemcsak színésznőkre vadászott a nagyhatalmú cégvezető, hanem saját alkalmazottai között is. Volt olyan asszisztens, aki miután kettesben maradt az irodában Harvey Weinsteinnel, a következő napon távozott a cégtől. A The New York Times talált olyan volt alkalmazottat is, aki elismerte, hogy teljesítette főnöke kéréseit: Laura Madden londoni és dublini szállodákban hagyta, hogy főnöke végigmasszírozza a testét. 2015-ben Lauren O'Connor a molesztálása után a The Weinstein Company több vezetőjének írt levelet (a Weinstein-testvéreknek már csak 12-12% tulajdona volt a cégben), de nem ért el vele semmit. A The Weinstein Company alkalmazottainak szerződésében volt egy olyan záradék, mely szerint az alkalmazottak nem kritizálhatják a céget vagy annak vezetőit olyan módon, amely sértheti a cég vagy annak bármelyik alkalmazottja hírnevét.

Amit a The New York Times feltárt, az csak a jéghegy csúcsa, bizonyára voltak bőven olyan színésznők és asszisztensek is, akik teljesítették Harvey Weinstein kívánságait, és most mélyen hallgatnak. Viszont minden bűne ellenére egy valamit el kell ismerni Weinsteinről: körülötte indokolatlanul nagy karriert nem futott be senki. Ha úgy vesszük duplán vétett a neki engedő nők ellen, mert nála nem a szereposztó díványon dőlt el, ki mit játszik, hiszen akkor nem tudott volna ennyi filmet sikerre vinni. Számos nála kezdő gyakornok és asszisztens került később fontos vezető pozícióba más cégeknél.

Roman Polanski esetében is nehéz dönteni, ha a mérleg egyik serpenyőjébe tesszük a filmrendezői életművét, a másikba pedig azt, hogy leitatott és megerőszakolt egy 13 éves lányt. 1977 óta nem lép az Egyesült Államok földjére, mert elfogató parancs van ellene érvényben. Már azóta régen felnőtt áldozata is kérte, hogy záruljon le a történet. De nincsen olyan művészi teljesítmény, ami bűncselekményt jóvá tehet. Hasonló a helyzet Harvey Weinsteinnel is. Most az egész világ ellene fordult, de attól még a filmgyártás történtéből nem lehet kiradírozni a nevét. Túl sokáig tette büntetlenül, amit elkövetett, és azért bukik most hatalmasat, mert azt hitte magáról, hogy ha neki producerként minden sikerül, akkor a nőkkel is azt tehet, amit akar. Ráadásul végig házasságban él, 1987-től 2004-ig Eve Chilton volt a felesége, három gyereke született tőle. Majd 2007-ben feleségül vette a nála 22 évvel fiatalabb Georgina Chapmant, aki két gyereket szült neki.

Harvey Weinstein rossz modoráról, agresszív stílusáról számos történet kering Hollywoodban. Gyakran emelte fel a hangját nemcsak a rendszeresen megalázott beosztottjaival szemben, hanem híres alkotókkal szemben is. Szenvedélyesen tudott vitatkozni, megvolt a képessége, hogy bárkit meggyőzzön. De bármilyen bárdolatlan is volt, végül többnyire neki lett igaza. A rendezőket is számos alkalommal felbőszítette, hogy producerként élt az utolsó vágás jogával. Volt, aki egy szamurájkardot küldött neki ajándékba, amin egy cédula lógott: „nincs vágás". Megint előkerül a Polanski-féle mérleg kérdése. Weinsteinnél az egyik serpenyőben a nagydarab, agresszív, rendszeresen dührohamokat produkáló férfi, aki tárgyként kezeli a nőket, a másik serpenyőben az a jó szimatú filmes szakember, aki egyfajta hidat volt képes létrehozni művészfilm és kasszasiker között. Például Quentin Tarantino összes filmjének a producere volt. Már a Kutyaszorítóban is neki köszönhetően készülhetett el, megvette a Tarantinótól a Tiszta románc forgatókönyvét, majd pedig fontos szerepe volt a Ponyvaregény hatalmas sikerében. Ez a siker emelte egyébként a Miramaxot A-kategóriás gyártóvá meg persze a Disney tőkéje, hiszen 1993-ban bevásárolta magát az ígéretes filmes cégbe.

Az 1952-es születésű Harvey Weinstein és nála két évvel fiatalabb öccse, Bob Weinstein koncertszervezéssel kezdték pályájukat, majd művészfilmek és dokumentumfilmek forgalmazására létrehozták a Miramaxot (szüleik keresztnevéből jön a név: Miriam és Max), mindig addig nyújtózkodtak, ameddig a takarójuk ért. Jó érzékkel vásároltak a rendelkezésre álló pénzből, és mindig volt annyi profitjuk, hogy tovább tudjanak lépni. A hetvenes évek végén létrejött Miramax 1989-ben már eljutott oda, hogy ők forgalmazták A szakács, a tolvaj, a feleség és a szeretője (rendező: Peter Greenaway) és a Kötözz meg! (rendező: Pedro Almodóvar) című filmeket. Gyártó céggé válva pedig lehetőséget adtak egy olyan elsőfilmes rendezőnek, aki később komoly életművet épített fel: Steven Soderbergh velük készítette el a Szex, hazugság, videót.

A Disney meghagyta a cég élén a testvéreket, akik közül Harvey volt a vezéregyéniség, Bobot inkább a horrorfilmek világa érdekelte (Sikoly, Halloween, A köd, Piranha 3D) és ezek paródiája: a Horrorra akadva-sorozat. Egy ismert filmproducer forgatókönyvek özönét kapja, Harvey Weinsteinnek megvolt a képessége, hogy kiválassza azokat, amelyekben van ugyan kockázat, mert nem sablonokat használnak, de éppen ez nyithatja meg az utat a sikerhez. Hosszú a filmcímek listája, amihez a Miramaxnak, majd 2005-től a testvérek új cégének, a The Weinstein Company-nak köze van: Az angol beteg,Szerelmes Shakespeare, Good Will Hunting, Chicago, Napos oldal, Augusztus Oklahomában, A király beszéde és a The Artist – A némafilmes. A Gyűrűk Ura trilógia is kockázatos vállalkozásnak tűnt, óriási bukás is lehetett volna belőle, ha valami félremegy benne, és nem az a kultfilm, ami végülis lett. Sőt nemcsak a Gyűrűk Ura lett önmagában sikeres, hanem divatba hozta a fantasy-t. Quentin Tarantino utánzói is számosan vannak, nagyon különböző színvonalú filmek kerülnek ki a kezük alól.

Valószínűleg véget ért egy produceri karrier, Harvey Weinsteint a súlyos botrány miatt barátai és munkatársai most sorra megtagadják, és újra téma lett a szexuális zaklatás a sajtóban. Harvey Weinstein pályája során végig foglalkozott a dokumentumfilm műfajával is, cége forgalmazta 2015-ben A vadászterület című alkotást, amely az egyetemi kampuszok világában jelenlévő szexuális zaklatásról szól. Ki tudja mire gondolt közben Harvey Weinstein, amikor rábólintott az eléje tett listára, amelyen ez a film is szerepelt?