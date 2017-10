Egy fehérorosz egyetemista nyerte az először megrendezett Miss Wheelchair World kerekesszékes szépségversenyt.

A 23 éves Alekszandra Sisikova fejére Varsóban helyezték a koronát. A pszichológiát és szociálpedagógiát tanuló egyetemista 24 vetélytársát győzte le a szépségversenyen. Második helyen a dél-afrikai Lebohang Monyatsi, a harmadik helyen a lengyel versenyző, Adrianna Zawadzinska végzett.

Összesen 19 ország kerekesszékese vett részt a lengyelországi székhelyű Only One Foundation szervezte világversenyen, ahol nemcsak a szépség, hanem a személyiség és a társadalmi szerepvállalás is nagy szerepet kapott.

A cél, hogy "megváltozzon a kerekesszékes nőkről kialakult kép, hogy ne csak erre az egy tulajdonságukra redukálják őket" – fejtette ki a zsűri elnöke, a verseny társalapítója, Katarzyna Wojtaszek-Ginalska, aki maga is kerekesszékes. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy nem fontos jellemzőről van szó.

A versenyzők nemzeti viseletben, koktél- és estélyi ruhában is felvonultak, emellett kerekesszékes koreográfiát is bemutattak. Beszéltek még mozgáskorlátozottságukkal kapcsolatos tapasztalataikról és gondolataikról.