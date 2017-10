Az ideges apa eltörte három hónapos kislánya lábát

Aki gyereket vállal, annak fel kell készülnie arra, hogy a baba időnként nagyon nyűgös lesz és képes az őrületbe kergetni a szüleit. Kisgyermekes apákra általában a kialvatlanság jellemző, de az mégis megdöbbentő, hogy David Paul Larouche mennyire elvesztette az önkontrollját.

Október 5-én, csütörtökön a floridai Vero Beach város rendelő intézetében megjelent David Paul Larouche, három hónapos kislányát vitte be. Megmutatta a csecsemő testén a zúzódásokat és a Fox News beszámolója szerint azt mondta, hogy szerinte túl erősen csiklandozta meg. Sajnos az egészségügyben dolgozók gyakran szembesülnek azzal, hogy a tettüket bánó apák és anyák valamilyen átlátszó mesével indokolják meg az általuk orvoshoz vitt gyerek sérüléseit. De még mindig jobb, hogy ha hazudnak a sérülésekről, mintha a büntetéstől félve egyáltalán nem viszik orvoshoz a bántalmazott gyereket.

Ez történt David Paul Larouche esetében is. Azt állította, hogy csak csiklandozta a három hónapos kislányt, ehhez képest az orvos a súlyos zúzódásokon kívül azt is megállapította, hogy a csecsemőnek eltörött a lába. A kislányt sürgősen a Nemours Gyermekkórházba szállították és értesítették a rendőrséget is.

A rendőröknek már nem csiklandozásról beszélt az apa, hanem egy másik nehezen hihető történettel állt elő: karjában tartotta a kislányt, de kiejtette a kezéből, a csecsemő pedig a gyerekágy korlátjára esett. Egyre jobban belekeveredett a hazugságokba, végül bevallotta, hogy a gyerek annyira nyűgös volt, hogy feldühödött és megszorította a lábát, ezért törhetett el. David Paul Larouche-t őrizetben vették súlyos testi sértés és gondjaira bízott kiskorú veszélyeztetése miatt, csak 200 ezer dollár óvadék ellenében kerülhet szabadlábra.