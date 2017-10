Elhalasztotta a függetlenség kikiáltását a katalán elnök

Néhány hétre elhalasztaná a függetlenség kikiáltását a katalán elnök, hogy párbeszédet lehessen folytatni. Ugyanakkor többször is határozottan azt mondta, a népszavazás eredménye alapján Katalónia független. Carles Puigdemont katalán elnök beszéde több, mint egy órát csúszott, az okokról sok találgatás jelent meg. Szó volt arról, hogy az utolsó pillanatig tárgyal uniós vezetőkkel - sőt, olyan hír is volt, hogy személyesen Junckerrel, akinek szóvivője azonban ezt cáfolta.

Puigdemont beszéde elején azt mondta, mindenkihez szól, azokhoz is, akik támogatják a függetlenséget és azokhoz is, akik ellenzik. Azt mondta, rengeteg javaslatot kapott arra, hogy mit tegyen. Bírálta a spanyol rendőrséget, amely a népszavazás napján erőszakot alkalmazott. Köszönetet mondott mindenkinek, aki szavazott, akár igennel, akár nemmel. Elismerte, tudja, hogy sokan aggódnak a jövő miatt. Azt is mondta, a spanyol cégek esetleges távozása Barcelonából nem csak a piacokra, de a gazdaságra is erős hatással lenne.

"Franco halála óta Katalónia Spanyolország gazdasági motorja, modernizációs és stabilitási tényező - mondta Puigdemont. Ezután hosszan sorolta azokat a spanyol kormányzati és alkotmánybírósági lépéseket, amelyekkel szerinte megsértették a katalán népet (kimondták, hogy nincs katalán nemzet).

Azt állította, hogy ők mindig a párbeszéd hívei voltak, de a válasz a katalán intézmények folyamatos támadása volt. Felháborította, hogy a békés tüntetések szervezőit bűncselekményekkel vádolják.

"Nem vagyunk bűnözők, nem vagyunk őrültek vagy összeesküvők, normális emberek vagyunk, akik csak szavazni akartak." - mondta.

Puigdemont szerint a népszavazás kimondta Katalónia függetlenségét. Azt az utat akarja követni, amit a katalán választók megszabtak a függetlenség kivívására. Előtte azonban esélyt akar adni a párbeszédre. Azt javasolta, hogy néhány hétre függesszék fel a függetlenség kikiáltását, hogy párbeszédet lehessen folytatni. A kormány folyamatosan ülésezni fog, hogy a függetlenné válás módját megtalálják.