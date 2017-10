Hat gyereket hagyott maga után az autóbalesetben meghalt anya

A Kaliforniában élő Jacob Evans és felesége, Katie újabb gyereket vállaltak, bár már van négy fiuk, a legfiatalabb 2, a legidősebb 12 éves. Kiderült, hogy Katie lány ikrekkel terhes, nagy volt a családban a boldogság. Türelemmel viselték azt a nehézséget is, hogy az ikrek koraszülöttként jöttek a világra. A kórházból hazafelé tartó édesanya meghalt egy autóbalesetben, az apának hat gyerekéről egyedül kell gondoskodnia, de sokan a segítségére siettek.

Katie Evans 37 évesen még úgy érezte, hogy négy fia mellé vállalni tud egy ötödik gyereket is. Nagyon örült, amikor kiderült, hogy most már lánya is lesz, sőt mindjárt kettő, merthogy ikrekkel terhes. Sarah és Hannah koraszülöttként jöttek a világra, intenzív osztályon ápolták őket. Anyjuk az egész napot mellettük töltötte, csak éjszakára ment haza aludni. Már nyolc hete ment ez így, időnként az apa és a fiúk is bementek a kórházba, de többnyire Katie Evans egyedül ingázott a kórház és az otthonuk között.

Élete utolsó napja is úgy telt, ahogy szokott: a kórházból csak késő este indult el hazafelé. Egy kilométerre sem volt már az otthonától, amikor egy másik autó fékezés nélkül belecsapódott. Az ütközés ereje kirepítette a kocsiból, ott maradt holtan fekve a járdán. Katie Evans mint mindig, most is szabályosan közlekedett. A balesetet egy 22 éves, felelőtlen nő okozta, aki ittasan vezetett. A helyszínre érkező rendőrök a kocsijában szeszes italt is találtak, azonnal őrizetbe vették.

A Fox News beszámol róla, hogy Jacob Evans igyekszik nem összeomlani az őt ért csapás miatt. Rokonok, szomszédok, barátok segítenek neki a nehéz időszakban. A YouCaring adománygyűjtő oldalon lehet a családot segíteni, eddig több mint 200000 dollár folyt be a javukra.