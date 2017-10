Amerikai stratégiai bombázók gyakorlatoztak a Koreai-félsziget fölött

Ismét B-1B Lancer típusú amerikai stratégiai bombázók repültek át dél-koreai és japán harci gépek kíséretében a Koreai-félsziget fölött kedd éjszaka - tudatta a dél-koreai hadvezetés.

A szöuli tájékoztatás szerint az amerikai bombázókat a dél-koreai légierő F-15K típusú vadászgépei kísérték. Az amerikai hadsereg arról is beszámolt, hogy a bombázókat japán harci gépek is kísérték, és így ez volt az első közös amerikai-dél-koreai-japán éjszakai gyakorlat a Koreai-félsziget fölött. A dél-koreai vezérkar közleménye szerint a Lancerek lőgyakorlatot is végrehajtottak.

Ezzel párhuzamosan az amerikai haditengerészet azt is bejelentette, hogy a hétvégén megérkezett Dél-Koreába a Los Angeles osztályú Tucson atomtengeralattjáró.

A Koreai-félszigeten amiatt éleződött ki ismét a helyzet, hogy Észak-Korea több rakétát lőtt ki a Csendes-óceán irányába, valamint szeptember elején újabb, minden eddiginél nagyobb kísérleti atomrobbantást hajtott végre, saját bevallása szerint hidrogénbombával. Phenjan támadással fenyegette meg az Egyesült Államokat, mire válaszul Donald Trump amerikai elnök azt mondta: Észak-Korea olyan "tűzzel és haraggal" fog találkozni, amilyet még soha nem látott a világ.