Szexuális bűnöző Obama és Clinton kedvenc producere

Harvey Weinstein azt hitte, hogy neki mindent szabad. Pedig attól, hogy sikeres filmek producere volt, ráadásul a demokrata politikusok, Barack Obama és Hillary Clinton kedvence, még nem kellett volna szexrabszolgaként tekintenie fiatal színésznőkre és cégének női alkalmazottaira. Néhány áldozata megszólalt egy újságcikkben, és alig egy hét alatt valóságos lavina temette maga alá Weinsteint: saját alapítású cégéből kirúgták, felesége elválik tőle, és hiába volt hosszú ideig a demokraták bőkezű támogatója, most befolyásos politikus barátai sem védik meg. A volt elnök Obamának és a bukott elnökjelöltnek, Hillary Clintonnak is nagyon kínos a botrány. Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow és Ashley Judd is a zaklatottak listáján, kiderült, garázdálkodott Párizsban is, Asia Argentot és még két színésznőt pedig meg is erőszakolt.

Emma Thompson, az Oscar-díjas brit színésznő Harvey Weinstein ügyéről nyilatkozva „szexuális ragadozónak" nevezte a producert, akiről pletykák alapján sokan tudták, hogyan viselkedik, de hatalma és pénze eddig megvédte a felelősségre vonástól. Emma Thompson szerint a nyilvánosság előtt párbeszédnek kell kezdődnie róla, hogy mi folyik a filmiparban, és meg kell tisztítani a szakmát az olyan befolyásukkal visszaélő férfiaktól, mint Harvey Weinstein.

Meryl Streep A Vaslady című filmen dolgozott együtt Weinsteinnel, akit mindig is bárdolatlanul viselkedő, idegesítő alaknak tartott, de nem képzelte volna róla, hogy miket enged meg magának fiatal színésznőkkel szemben. Meryl Streep nyilatkozatában hősnek nevezte azokat a nőket, akik ki mertek állni a nyilvánosság elé, hogy Weinsteint leleplezzék. Az idős brit színésznő, Judi Dench, aki Erzsébet királynőt játszotta a Szerelmes Shakespeare című Oscar-díjas Weinstein-produkcióban, elmondta, hogy ő megkapta a maximális tiszteletet a producertől, de szerinte amit másokkal tett, arra nincsen mentség. Arra biztatott minden áldozatot, hogy lépjen a nyilvánosság elé, részéről minden támogatást megad nekik.

A The New York Times a múlt hét csütörtökön jelentetett meg egy terjedelmes cikket arról, Harvey Weinstein hogyan zaklatta szexuálisan harminc éven keresztül a környezetében a fiatal nőket. Ashley Judd és Rose McGowan színésznők nevüket vállalva beszámoltak róla, hogyan molesztálta őket a filmmogul. A The New York Times keddi számában Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie és több más színésznő is csatlakozott a producert vádoló nőkhöz. Gwyneth Paltrow, a Szerelmes Shakespeare Oscar-díjas főszereplője szerint Weinstein arra akarta rábírni őt, mint feltörekvő színésznőt, hogy masszírozza meg egy szállodai szobában. Ezért akkori párja, Brad Pitt keményen be is olvasott a producernek. Angelina Jolie azt mondta, hogy fiatalon neki is „rossz tapasztalata" volt Weinsteinnel, ezért azóta nem is hajlandó vele dolgozni, és a „veszélyre" figyelmeztetett másokat is.

A The New Yorker magazin kedden megjelent számában Asia Argento és az egykor szintén színészi pályára készülő Lucia Evans, valamint egy harmadik, név nélkül nyilatkozó nő azzal vádolta Weinsteint, hogy megerőszakolta őket. Lucia Evans azt állította, hogy 2004-ben a producer a Miramax irodájában, ahová szereplőválogatásra érkezett, orális szexre kényszerítette. Az olasz filmszínésznő-rendező, Asia Argento elmondta, hogy Weinstein az 1999-es cannes-i filmfesztiválon egy szállodai szobában erőszakolta meg orális aktussal. „Tudom, hogy korábban már egy csomó embert tönkretett. Ezért nem mertem nyilvánosságra hozni ezt a történetet" – magyarázta Asia Argento.

A The New Yorker cikke szerint tizenhárom nő állítja, hogy Weinstein 1990 és 2015 között szexuálisan zaklatta vagy megerőszakolta őket. Az ügyek súlyossága a fogdosástól a megerőszakolásig terjed. A Weinsteint vádlók között szerepel Rosanna Arquette és Mira Sorvino is. Rosanna Arquette egy kilencvenes évekbeli esetet elevenített fel, amikor egy Beverly Hills-i szállodában Weinstein arra akarta rávenni, hogy masszírozza meg, majd fogja kezébe a nemi szervét. Miután visszautasította a producer kérését, a színésznő szerint a producer évekig nagyon megnehezítette a karrierjében való előre jutását. The New Yorker azt is feltárta, hogy a The Weinstein Company és a Miramax tizenhat egykori és jelenlegi alkalmazottja volt szem- vagy fültanúja Weinstein szexuális zaklatásainak. Sőt a lap szerint egy hangfelvétel is a birtokukban van, ami akkor készült, amikor a producer fogdosott egy színésznőt, és ajánlatot tett neki.

Harvey Weinstein hosszú évek óta bőkezű támogatója volt a Demokrata Pártnak, összesen másfél millió dollárral segítette kampányaikat. Különösen jó kapcsolatokat ápolt demokrata politikusokkal, például Hillary Clintonnal is. Barack Obama volt amerikai elnök legnagyobb lánya pedig gyakornokként dolgozott Weinstein cégénél. Kínosan hosszú ideig hallgattak a demokrata politkusok a botránnyal kapcsolatban, talán arra számítottak, hogy Weinsteinnek sikerül valahogy elsimítania a dolgokat. Korábban nyolc olyan eset volt a The New York Times szerint, hogy a botránnyal fenyegetőző zaklatást elszenvedő nőt pénzzel tudta jobb belátásra bírni. Állítólag „botrányelhárításra" körülbelül egymillió dollárt költött.

Hillary Clinton és Barack Obama megszólalását napok óta sürgették publicisták és elemzők. Amikor már látszott, hogy a sajtó nem fog felhagyni Harvey Weinstein viselt dolgainak a feltárásával, a Demokrata Párt fontos politikusai gyorsan nyilatkozatokban határolódtak el támogatójuktól. Hillary Clinton azt nyilatkozta, hogy őt sokkolta és megdöbbentette, ami történt. "Tűrhetetlen a panaszaikkal előálló nők által leírt viselkedés. Bátorságuk és a közvélemény támogatása elengedhetetlen ahhoz, hogy gátat vessünk az ilyen magatartásnak." Barack és Michelle Obama pedig közleményben hozta nyilvánosságra véleményét bőkezű támogatójukról, akinek a viselkedése „undort keltett" bennük, szerintük „bármely férfit, aki nőket alacsonyít le és foszt meg méltóságuktól, el kell ítélni, és felelősségre kell vonni, függetlenül gazdagságától vagy társadalmi státuszától". Közleményt tett közzé Nancy Pelosi, a demokraták képviselőházi frakciójának vezetője is. A kaliforniai politikus Weinstein viselkedését hitványnak nevezte, amely „valamennyi elfogadott mércét megsértette". Egyikük sem említette Weinstein korábbi pénzadományait, miközben az amerikai sajtóban megjelenő elemzések emlékeztetnek arra, hogy a bukott filmmogul bőkezű támogatója volt mind Hillary Clinton, mind Barack Obama kampányainak, és mindketten kifejezetten baráti kapcsolatot ápoltak vele. Több demokrata párti vezető politikus – köztük Chuck Schumer, a szenátus demokrata párti frakciójának vezetője, valamint Kristen Gillibrand, Elizabeth Warren, Patrick Leahy és Cory Booker – már a múlt héten megszakította kapcsolatait Weinsteinnel, és tucatnyinál is többen jelentették be, hogy a tőle kapott adományokat különféle civil szervezeteknek utalják át, amelyek bántalmazott nők érdekvédelmével foglalkoznak.

A pletykák szerint Harvey Weinstein tovább folytathatta volna szexuális ragadozó életmódját, hiszen pénze és befolyása megvédte a következményektől, de öccsénél és feleségénél betelt a pohár. Bob és Harvey Weinstein együtt alapítottak céget, és együtt váltak fontos tényezővé a filmiparban, de az utóbbi időben megromlott közöttük a viszony, többek között azért, mert a korábban munkamániás Harvey már többet foglalkozott fiatal nők becserkészésével, mint a cégük ügyeivel. A filmmogul 2007-ben feleségül vette a nála 22 évvel fiatalabb Georgina Chapmant, aki két gyereket szült neki. Feleségének elege lett az állandó megaláztatásokból. Állítólag Harvey Weinstein öccse és felesége látta el a sajtót információkkal.

Georgina Chapman bejelentette, hogy elválik férjétől.

Miután minden tisztségétől megfosztották az általa alapított cégben (csak 12%-nyi tulajdona van a The Weinstein Companyban), bejelentették, hogy már azoknál a produkcióknál sem lesz tüntetik fel a nevét, amelyeken jelenleg dolgozott, sőt a vállalat nevét is megváltoztatják, mert ehhez a névhez mostantól szégyen tapad.

Egy biztos: az emberi jogokról, az emberi méltóságról, a nők tiszteletéről oly sokat szónokló amerikai demokraták elvesztették egyik nagy támogatójukat, a nőket megalázó és megerőszakoló, aljas szexuális bűnözőt. Nem kell nagy jóstehetség ahhoz, hogy megállapítsuk: Harvey Weinstein a következő kampányban nem a demokrata politikusokkal fog parádézni, hanem börtönben lesz. Nem lenne meglepő, ha napokon belül letartóztatnák.