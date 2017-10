A szerdai francia lapok szerint Carles Puigdemont katalán elnök azzal, hogy kikiáltotta, majd azonnal felfüggesztette a régió függetlenségét Spanyolországtól, azt szeretné, hogy "a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon". A brit The Times szerint Madridnak mindenképpen el kell fogadnia Puigdemont tárgyalási ajánlatát, míg a Politico brüsszeli hírportál szerint a katalán elnök "elég messzire ment" ahhoz, hogy ajánlata elfogadhatatlan legyen Madrid számára, ugyanakkor csalódást okozott a radikálisabb szeparatista erőknek.