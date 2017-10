Gyűlöli egymást Hillary és Bill Clinton

A Clinton-klán viselt dolgairól megbízható forrásokból informálódó Ed Klein újságíró és bestseller szerző állítása szerint Hillary Clinton és Bill Clinton úgy összevesztek, hogy már nem is beszélnek egymással, de igazából már nincs miről.

A bennfentes információkkal rendelkező Ed Klein, a New York Times Magazine egykori szerkesztője a Fox & Friends című tévéműsorban beszélt róla, hogy a Clinton-házaspár még annál is rosszabb viszonyban van egymással, mint a Monica Lewinsky-botrány idején. A kapcsolatuk akkor kezdett megromlani, amikor a választási kampányban Hillary Clinton nem hallgatott férje tanácsaira, hogy kampánykörútja során milyen állomásokat lenne fontos útba ejtenie. Állítólag egy hónappal a választás előtt Bill Clinton figyelmeztette feleségét, hogy el fogja veszíteni a versengést az elnöki székért, ha nem változtat a stratégiáján. Hillary gyakorlatilag vén bolondnak nevezte Billt – állítja Ed Klein –, akinek fogalma sincsen a modern adatgyűjtési technikákról.

Az utolsó csepp a pohárban mindkettejük részéről az volt, hogy összevesztek Hillary Clinton új könyvén, amiben a 2016-os választási kampány tapasztalatait írta meg „Ami történt" címmel. Megmutatta férjének a kéziratot, hogy kikérje a tanácsát, de annak változtatási javaslataiból egyet sem vett figyelembe. Ezután Bill Clinton azt mondta, hogy akkor dobja a szemétkosárba az egészet úgy, ahogy van, mert ezt így nem érdemes kiadni.

A tévéműsor után Hillary és Bill Clinton is szóvivője útján és nagyon röviden reagált az ott elhangzottakra. Hillary Clinton: „Ed egy szánalmas ember." Bill Clinton: „Ez egy beteges hazudozó." Nincs mit csodálkozni a kemény reakciókon, hiszen Ed Klein sem kímélte a Clinton-házaspárt, akik szerinte már régen nem élnek együtt, csak a protokolláris rendezvényeken találkoznak, hogy közös fotó készülhessen róluk. Egyébként telefonon érintkeznek egymással, és akkor is csak politikáról beszélnek. Mivel elvesztették a választásokat és a Clinton-dinasztia uralmának vége szakadt, igazából már nincs is miről beszéljenek egymással. A házasságukat már igen régen csak a közös hatalomvágy tartotta össze, a választási vereséggel az utolsó kapocs is megszűnt közöttük.