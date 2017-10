Mértéktelenül itta az energitalt, eltávolították a koponyája egy részét

A házaspár nem engedélyezte családnevük közlését, és nem hajlandóak senkinek sem interjút adni. Brianna és Austin történetét a feleség Facebook posztjaiból lehetett megismerni, amiket azóta eltávolítottak. Kisfiuk születése és a férj agyvérzése majdnem egyidőben történt, igyekeznek türelemmel viselni a megpróbáltatásokat.

Az AOL cikke szerint a házaspár harmóniában élt, első közös gyereküket várták. Ahogy Brianna írta a posztjában: „A terhesség a leglenyűgözőbb utazás, amire bárki elindulhat. Új életet teremtesz, feltétel nélkül szeretsz egy ismeretlen kis lényt." Austin, a férj sokat túlórázott, hogy legyen hozzá elég ereje, egyre több és több energiaital fogyasztott. Egyébként egészséges fiatalember volt, soha semmilyen betegsége nem volt. Brianna már kilenc hónapos terhes volt, amikor Austin egyszer csak összeesett és a mentő kórházba vitte. Felesége öt órán keresztül várakozott kétségek között vergődve, mire az orvosoktól megtudta a diagnózist. Férje súlyos agyvérzést kapott, mivel drogokat soha nem fogyasztott, ennek az oka csak a rengeteg energiaital lehetett.

Sajnos az állapota rosszabbodott, így Austinon másnap egy duzzanatot megszüntető műtétet is végre kellett hajtani, amelynek folyamán koponyájának egy részét is eltávolították. Brianna így írt a továbbiakról: „Csak ültem a kórházi ágya mellett, és imádkoztam. Éreztem, tudtam, hogy minden rendben lesz, hogy soha nem fogom feladni. Akármi is történik, ki fogok tartani mellette." Austin eszméletlenül feküdt két hétig a kórházban, nem lehetett tudni, hogy túléli-e a beavatkozást. Brianna közben megszülte gyereküket, és amikor az egy hetes volt, bevitte apjához a kórházba. Ahogy belépett, Austin magához tért és az első dolog, amit meglátott, a kisfia volt.

Brianna legutóbb ezt írta a Facebookon: „Kettős teher van rajtam: nyolc hónapja gondoskodom a kisfiamról és a férjemről. Mindkettejüknek meg kell tanulnia járni és beszélni. Megetetem és tisztába teszem mind a kettőjüket. Kemény munka, sőt inkább harcnak nevezném, de minden nap egy kicsivel tovább jutunk az egészségesen fejlődő kisfiammal és férjemmel, akinek az agyvérzése után mindent újra meg kell tanulnia."