Szétszedték a német minisztert: muzulmán ünnepnapokat akar

Rengetegen kritizálták szombaton Thomas de Maiziere német belügyminisztert a CDU/CSU pártszövetség politikusát, amiért a héten mondott egyik beszédében késznek mutatkozott muzulmán ünnepek németországi bevezetésére.

A belügyi tárca vezetője egy csütörtöki kampányrendezvényen Wolfenbüttelben késznek mutatkozott arra, hogy Németország egyes régióiban muzulmán ünnepeket vezessenek be. Mint fogalmazott, mindenszentek is csak azokon a német területeken ünnepnap, ahol sok katolikus él. Ahol sokan laknak muzulmánok, miért ne lehessen elgondolkodni muzulmán ünnepek bevezetéséről?" - kérdezte Thomas de Maiziere.

Felvetése nagy vihart kavart az Angela Merkel német kancellár vezette CDU/CSU pártszövetségen belül a jövő héten kezdődő kormányalakítási tárgyalások előtt.

Keresztény örökségünk nem képezheti alku tárgyát. Szó se lehet iszlám ünnepek bevezetéséről Németországban" - jelentette ki Alexander Dobrindt volt közlekedési miniszter, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) parlamenti csoportjának vezetője a Bild című német lap szombati számában nyilatkozva.

Wolfgang Bosbach, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) egyik vezető belbiztonsági szakpolitikusa szintén a Bildnek nyilatkozva kijelentette: Németországban mindenki a maga módján üdvözül, és ez vonatkozik a vallási ünnepek megtartására is. Kiemelte: más kérdés, hogy az államnak jogi védelemben kell-e részesítenie a jövőben nem keresztény ünnepeket is.

Az ünnepnapok mindenekelőtt egy ország és nem az egyes népcsoportok vallási sajátosságát jelképezik" - emelte ki Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti frakcióvezetője, a CSU alelnöke a Passauer Neuer Presse című lap szombati számában megjelent nyilatkozatában. Hozzátette: a muzulmánok integrációja nem fog jobban sikerülni attól, ha muzulmán ünnepeket vezetnek be.

Martin Schulz, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnöke persze védelmébe vette de Maiziere felvetését. El kell gondolkodni a javaslaton" - mondta. Schulz egyben helytelenítette, hogy heves bírálatok érték a kereszténydemokrata politikust saját pártszövetségének soraiból.

Megszólalt a Németországi Muzulmánok Központi Tanácsának (ZMD) elnöke, Aiman Mazyek is az ügyben, aki szerint egy ilyen ünnep bevezetése egyértelművé tenné, hogy a muszlimok is a német társadalom részei.

Németországban közel négymillió muszlim él, többségük török származású, de az elmúlt években a migrációs hullámmal érkezett több mint egymillió ember túlnyomó többsége is muszlim.