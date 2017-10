A konzervatívok nyerték az osztrák parlamenti választást

A konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) győzött a szavazatok 30,5 százalékának megszerzésével az előrehozott ausztriai parlamenti választásokon vasárnap az ORF televízió és a SORA közvélemény-kutató intézet hivatalos előrejelzése szerint. Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) és az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) között szoros a verseny a második helyért.

A szavazatok 49 százalékának összeszámlálása után készült előrejelzés szerint a második helyen az eddigi ellenzéki, az ÖVP-től jobbra álló szabadságpárt áll a szavazatok 26,8 százalékával, míg szorosan a nyomában az eddigi nagykoalíciót vezető szociáldemokraták a voksok 26,2 százalékával. Ha ez az eredmény marad, az SPÖ-nek ez lesz az eddigi leggyengébb választási szereplése.

Az előrejelzések azt valószínűsítik, hogy az ország új vezetője, a néppárt elnöke, az eddigi külügyminiszter, a 31 éves Sebastian Kurz lesz, és Ausztriát az eddigi nagykoalíció helyett új kormányzati szövetség irányítja majd.

Az eddigi adatok alapján

az ÖVP-nek 57, az FPÖ-nek 51, az SPÖ-nek 49 képviselője lesz a 183 tagú parlamentben.

Ez azt jelenti, hogy a néppártiak a jelenleginél 10-zel, a szabadságpártiak 11-gyel több képviselővel rendelkeznek majd, míg a szociáldemokraták 3 képviselői helyet elvesztettek.

A kisebb pártok közül a Zöldek épphogy bennmaradtak a parlamentben, de 4,7 százalékos eredményük csak 9 képviselői helyre elég az eddigi 24 helyett. A hasonló alapelveket valló Pilz Listája viszont bekerült a törvényhozásba 4,3 százalékos eredménnyel, 8 képviselővel. A liberális NEOS-nak 5,3 százalékos eredménnyel várhatóan 9 képviselője lesz, ugyanannyi, mint eddig.

A jelenlegi, 2013 szeptembere óta kormányzó, az SPÖ-ből és az ÖVP-ból álló nagykoalíció mindenekelőtt a migránspolitikában fennálló nézeteltérések miatt bomlott fel, és ezt követően írták ki az előrehozott választásokat. A több mint 6,4 millió választásra jogosult osztrák így közvetve arról is döntött, hogy milyen irányba terelődjön az ország politikája, különös tekintettel a migrációra.

Valószínű, hogy az eddiginél szigorúbb lesz az osztrák migránspolitika.

A kampánytémák között egyébként kiemelt szerepet kapott a migrációs politika - a felmérések szerint azoknak a pártoknak a támogatottsága nőtt, amelyek szigorúan korlátozni akarják a bevándorlást. Ezenfelül az adóreform, az igazságos tehermegosztás, a közbiztonság és a munkahelyteremtés is előkelő helyen szerepelt a pártok programjában.

Az osztrák rendszer szerint a választási körzetek nem egy időben tartottak nyitva. Egyes körzetek már 6 órakor kinyitottak, máshol később kezdődött a szavazás. A zárási időpontok is eltérőek voltak, de 17 órakor az utolsó körzetekben is befejeződött a voksolás. Az eltérő nyitvatartásból is adódik, hogy mire az utolsó körzetek bezártak, egyes helyeken már részben meg is számlálták a szavazatokat. Ezért lehetséges, hogy késő estére már a végeredményhez közeli állapotba érhet a szavazatszámlálás.

Ausztriában azért kellett előrehozott választásokat tartani, mert az SPÖ és az ÖVP közötti nagykoalíció tavasszal válságba került. Mindkét párt értésre adta azt is, hogy a mostani választás után nem kívánja folytatni a közös kormányzást.