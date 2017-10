Sebastian Kurz valóra váltotta a lehetetlent

Tapsvihar és üdvrivalgás: ez fogadta Sebastian Kurzot, az Osztrák Néppárt mindössze 31 éves kancellárjelöltjét a bécsi Kursalon épületében, miután egyértelművé vált, hogy pártja megnyerte az osztrák parlamenti választást.

Az éljenzés közepette Kurz nem győzött elégszer köszönetet mondani mindazoknak, akik bizalmat szavaztak neki és pártjának, s azoknak, akik kampánya során aktívan támogatták őt. Az Osztrák Néppárt vezetője szerint október 15-én nem mások felett arattak győzelmet, hanem megbízást kaptak arra, hogy megváltoztassák az országot. Kurz ígéretet tett, hogy a felelősség tudatában teljes erőbedobással a változásért fog dolgozni. Elmondta, hogy sok dolgon kell munkálkodni, többek között egy újfajta politikai stílust, egy új kultúrát kell meghonosítani Ausztriában. A győztes jelölt emlékeztetett arra, hogy a májusban indított mozgalmának, az Osztrák Néppárt megújításának sikerében korábban sokan nem hittek, sőt, voltak olyanok is, akik kinevették őket. A választások estéjén azonban kiderült, hogy sikerült valóra váltaniuk a lehetetlent.

Kurz pártja már biztosan győztes, a második és a harmadik helyezett kiléte azonban még kérdéses

A Die Presse osztrák online hírportál által vasárnap este közzétett előzetes szavazatszámlálási eredmények szerint az Osztrák Néppárt (ÖVP) 31,36 százalékkal szakította át a célszalagot. A második helyen Heinz-Christian Strache pártja, az Osztrák Szabadságpárt futott be 27,35 százalékos eredménnyel, míg Christian Kern pártja, az Osztrák Szociáldemokrata párt 26,75 százalékkal a harmadik helyen végzett. A négy százalékos bejutási küszöböt rajtuk kívül a Matthias Strolz által képviselt NEOS-nak (4,96 százalék), valamint a korábban a Zöldek pártjából kivált Peter Pilz Listájának (4,14 százalék) sikerült átlépni. A választás legnagyobb meglepetése eddig, hogy az előzetes eredmények szerint a Zöldek a maguk 3,32 százalékával nem kerülnek be a parlamentbe, mely történelmi kudarcot jelent számukra.

Fontos hozzátenni, hogy a vasárnapi előzetes szavazatszámlásási eredmények nem tartalmazzák a több mint 700 ezer levélben leadott szavazatot. Ezek összeszámolása még folyamatban van, kiértékelésük pedig jelentős változást hozhat a jelenlegi második és a harmadik helyezett, valamint a parlamenti küszöb határán billegők számára. Az ARGE és a SORA közvélemény-kutató intézet becslései szerint ugyanis a levélszavazatok figyelembe vételével kis különbséggel a szociáldemokraták végeznek majd másodikként, s ezzel a harmadik helyre szorítják az Osztrák Szabadságpártot. A Zöldek azonban nagy valószínűséggel még így sem jutnak be a parlamentbe. A végleges eredmény csütörtökre várható.

Minden lehetséges, semmi sem kizárt

A választási eredmények közzététele után a pártok listavezetői közös vitán vettek részt az osztrák közszolgálati televízióban. A társalgás keretében Kurz többször is kijelentette, hogy még nyitottak az eredmények, a konkrét koalíciós tárgyalások megkezdéséhez meg kell várni a csütörtököt, valamint azt, hogy Alexander Van der Bellen osztrák szövetségi elnök valóban őt bízza-e meg a kormányalakítással. Kurz állítása szerint nem számított arra, hogy pártja ilyen jó eredményt ér majd el. Christian Kern (SPÖ) szerint pártja kampánya hiányos volt, azonban nagy volt az ellenszél. Heinz-Christian Strache az FPÖ történetének legjobb eredményeként értékelte a párt által megszerzett voksokat.Kurz konkrét koalíciós partnert nem nevezett meg, hajlandó tárgyalni mind a szociáldemokratákkal, mind a szabadságpártiakkal. Belső információk szerint azonban az ÖVP számára a politikailag legesélyesebb koalíciós partnert az FPÖ jelentené. Ugyanakkor létezik egy olyan forgatókönyv is, mely szerint az FPÖ és az SPÖ megegyeznek arról, hogy Kurzot megkerülve közösen alakítanak kormányt. Ez forrásaink szerint akkor jelent valós alternatívát, ha a szocdemek végül nem harmadikként, hanem másodikként zárják a választást – ebben az esetben ugyanis, kicsivel több választói felhatalmazással, minden rendelkezésre álló eszközzel a hatalom megtartását igyekeznek elérni.

Begyűrűzik: az ÖVP győzelme és a német Jamaica-koalíció

A Német Szabaddemokrata Párt (FDP) elnökhelyettese, Wolfgang Kubicki szerint az osztrák pártrendszeren belüli jobbratolódás erősen befolyásolhatja a németországi koalíciós tárgyalásokat. Sebastian Kurz győzelméből ugyanis Merkel pártja, a CDU (Kereszténydemokrata Unió), valamint a bajort testvérpárt CSU (Keresztényszociális Unió) is azt a következtetést vonhatja le, hogy ha a bevándorlás kérdéséhez úgy álltak volna hozzá, mint Kurz, akkor több választót tudtak volna megszólítani a szeptemberi német Bundestag-választáson. Amennyiben a két párt elindul ezen a gondolkodási vonalon, az Kubicki szerint „problémát jelenthet a Zöldekkel és az FDP-vel folytatott koalíciós tárgyalásokon." Az aggodalomnak talán van is némi alapja: a CSU főtitkára, Andreas Scheuer ugyanis, miután gratulált Kurznak a győzelemhez, így nyilatkozott Kurzról: "Új kancellárként szoros és erős partnere lesz Bajorországnak abban a nagy feladatban is, ami az Európába történő bevándorlás korlátozását jelenti."

Berlusconi pártja: Az EU-ban jobbközép szelek fújnak

Olaszország egykori miniszterelnöke, Silvio Berlusconi, valamint pártja is örömmel fogadta az ÖVP győzelmét. A Forza Italia egyik parlamenti képviselője, Michaela Biancofiore szerint „Kurz győzelme azt bizonyítja, hogy egész Európában jobbközép szelek fújnak, melynek oka a baloldal bukása és a baloldali nemzetellenes politika." A dél-tiroli képviselő egy sajtóközleményben kifejtette, hogy Kurz „egészséges elvekre és nemzeti értékekre" építette fel a kampányát. Ez viszont „aggodalmat kelt egy olyan Olaszországban, amely minden migráns előtt megnyitotta kapuit, és feladja keresztény értékeit és hagyományait."

Magyarország és a V4 örülhet

Az osztrák választási eredmény a különböző koalíciós alternatíváktól függetlenül jó hírt jelent a magyar kormánynak, hiszen nyugati szomszédunknál mintegy 60 százalékos választói felhatalmazást kapott a szigorú bevándorláspolitikára, az iszlamizáció megállítására, a biztonságra és az erős nemzetállamokra építő politikai tábor. A köztudottan jó személyes dinamika mellett tehát az Európa-politikában is szorosabbra fűzhető az osztrák-magyar viszony.

A magyar V4-elnökség idején pedig ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a választási eredménnyel további lendületet nyerhet a Visegrádi országok és Ausztria együttműködése, mellyel fontos európai ügyekben egyre nagyobb befolyást nyernek a térség országai.