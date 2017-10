Újra puszíthat az Ophelia hurrikán Nagy-Britanniában

Riasztást adtak ki az írországi és a brit meteorológiai szolgálatok az Ophelia hurrikán hétfő délutánra várt érkezése előtt. A hurrikán a szakértők szerint viharrá szelídül, mire a Brit-szigetek fölé ér, de így is orkánerejű szélre és özönvízszerű esőzésekre kell számítani az érintett térségekben.

A hétfő hajnali legfrissebb előrejelzés szerint a vihar először Írország déli partjait éri el, majd áthalad Észak-Írország és Skócia felett, és kedd hajnalban hagyja el Nagy-Britanniát északkelet felé.

Leo Varadkar ír miniszterelnök vasárnap esti Twitter-üzenetében bejelentette, hogy hétfőre a legmagasabb szintű, vörös riasztást adták ki az egész országra, és az összes írországi iskola zárva lesz.Varadkar tájékoztatása szerint Wexford, Galway, Mayo, Clare, Cork, Kerry, Limerick és Waterford megyékbe előre kivezényelték az ír hadsereg egységeit segítségnyújtás céljából.

A londoni védelmi minisztérium közölte, hogy a brit hadsereg három zászlóalját készenlétbe helyezték, arra az esetre, ha a közeledő ítéletidő bárhol komolyabb incidenseket okozna, de a helyi hatóságoktól egyelőre nem érkezett konkrét segítségkérés.

Az Ophelia az Atlanti-óceán felett, az Azori-szigetek irányából tart Írország, Észak-Írország és Nagy-Britannia északi térségei felé, jelenleg 140 kilométer/óra sebességű széllökésekkel.

A brit meteorológia előrejelzése szerint a vihar az óceán hűvösebb vizei fölött, majd a szárazföld fölé érve gyengül, de Írország déli partvidékén még előfordulhatnak óránkénti 130 kilométeres sebességű széllökések, és helyenként rövid idő alatt 50 milliméternyi eső is hullhat.

Az Ophelia a legkeletibb hurrikán, amely az atlanti hurrikánszezonokról szóló tudományos adatgyűjtések kezdete óta valaha is kialakult. Rendkívül erőteljes déli légáramlása az orkánnal és az esőzésekkel együtt trópusi levegőt is hoz: hétfőn Nagy-Britannia egyes térségeiben 22-23 fokos meleg is lehet a meteorológusok várakozása szerint. Az átlagos októberi hőmérsékleti maximum 15 fok.

Az Ophelia napra pontosan 30 évvel az utóbbi három évszázad legpusztítóbb nagy-britanniai vihara után érkezik.Az azóta is csak Nagy Viharnak nevezett természeti csapás 1987. október 16-ának hajnalán tört be Nagy-Britanniába az Atlanti-óceánról, 180-200 kilométeres széllökésekkel. A vihar 18 halálos áldozatot, 15 millió kidöntött fát, több százezer elsodort háztetőt, több tízezer összetört járművet hagyott maga után.

A harminc évvel ezelőtti időjárási katasztrófa, amelyhez mérhető 1703 óta nem sújtotta Nagy-Britanniát, egymilliárd font kárt okozott, és egyes térségekben, amelyeket azelőtt sűrű erdőségek borítottak, azóta is széles tisztások jelzik a vihar útját.