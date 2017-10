Terrorista kiképzőtáborokat bombázott az USA

Az Iszlám Állam terrorszervezet többtucat dzsihadistájával végeztek két kiképző táborra mért amerikai légicsapások Jemenben - közölte hétfőn a Pentagon.

A közlés szerint a délnyugat-jemeni al-Bajda tartományban található két táborban az Iszlám Állam (IÁ) újoncait képezték ki AK-47-es gépkarabélyok, gépfegyverek és gránátvetők használatára.

Az Irakban és Szíriában súlyos vereségeket szenvedő Iszlám Állam már a két országban korábban uralt területeik töredékére szorult vissza. A terrorszervezet azonban nem volt rest az utóbbi három évben, miután 2014-ben kikiáltotta kalifátusát. Szakértők és megfigyelők szerint az IÁ beszivárgott több országba - például Afganisztánba -, hogy kiterjessze hálózatát.

Az amerikai védelmi minisztérium közölte: a dzsihadista szervezet olyan törvények nélküli területeken vetette meg lábát Jemenben, ahol megfeleltek a körülmények az Egyesült Államok és szövetségesei elleni támadások kiterveléséhez, irányításához, finanszírozásához és toborzásához.

A kőolajban gazdag, mégis a világ egyik legszegényebb országának számító Jement három éve sújtja véres polgárháború. A közel-keleti ország északi felét az Irán támogatását élvező lázadó síita törzsek, közte a húszi felkelők és szövetségeseik tartják hatalmukban, míg a déli országrészben az Abed Rabbó Manszúr Hádi vezette, nemzetközileg elismert kormány van uralmon, de csak külső segítséggel tartja fenn magát. A polgárháború 2014-ben robbant ki, amikor az "arab tavasz" folyományaként elűzték Ali Abdullah Száleh akkori elnököt.

A felekezeti konfliktusnak is tekinthető jemeni polgárháborúba Szaúd-Arábia, s az általa vezetett katonai szövetség 2015 márciusában avatkozott be. A koalíció azóta bombázza a lázadók területét, a déli országrészből sikerült is kiszorítania őket.

A katonai cselekmények a hivatalos adatok szerint már több mint tízezer ember életét követelték. Az ENSZ, az egészségügyi- és segélyszervezetek nem egyszer hívták fel a figyelmet arra, hogy a háború humanitárius katasztrófát idézett elő Jemenben.