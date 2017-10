Beperelte szüleit a tinédzser, amiért Gaylordnak nevezték el

Egy 17 éves fiú 250 ezer dollárt követel szüleitől, amiért Gaylordnak nevezték el. A név szerinte egész életében gúnyolódás tárgyává tette és többször is kórházba került fizikai erőszak miatt – írja a World Daily News Report.

A Missouri államban élő Gaylord Williams szerint a szülei direkt adtak neki egy elavult nevet, amely ráadásul hátrányos helyzetbe hozta. Mivel nem volt tervezett gyerek, ezért a szülei őt tartották bűnbaknak félrement életük miatt és így akartak bosszút állni rajta, hogy ugyanúgy megnyomorítsák az életét, ahogy azt ő tette velük.

Többször elmondták, hogy csak becsúsztam és ezzel tönkre tettem az életüket. Az apám egyszer részegen azt is bevallotta, hogy ezzel a névvel akarták tönkre tenni az én életemet is.

Már régóta meg akarja változtatni a nevét, azonban ehhez kiskorúként még a szülei engedélye is szükséges, akik azonban ezt újra és újra megtagadták tőle. Amint 18 éves lesz, azonnal új nevet fog igényelni, addig is a sérelmei kompenzálásai miatt követeli a 250 ezer dollárt. Folyamatosan gúnyolják és megjegyzéseket tesznek rá, többször is megverték, kétszer pedig kórházba is került.

Szülei, Dave és Carol Williams tagadják a vádakat, szerintük csak egyszerűen tetszett nekik a Gaylord név, ezért választották.

Bár évente több tucat olyan eset van, amikor a gyerekek beperlik a szüleiket különböző okokból, ez az első eset, hogy ez a keresztnév miatt van.

