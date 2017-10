Már három halálos áldozata van az Ophelia hurrikánnak

Egyedülálló természeti jelenségként viselkedett az idei szezon tizedik hurrikánja, az Ophelia. Százhúsz éve nem volt ilyen sok hurrikán egy szezonban, és igazán nagy erejűek is voltak köztük, mint a Harvey, az Irma vagy a Maria. Nem volt még példa rá, hogy ilyen erejű hurrikán eljusson egészen Skóciáig. Az 1987-es Nagy Vihar volt csak pusztítóbb az Opheliánál, de az nem hurrikán, hanem észak-atlanti eredetű vihar volt.

Hárman haltak meg a Brit-szigeteken átvonuló Ophelia hurrikán okozta balesetekben. Az óránkénti 120-150 kilométeres sebességű széllökésekkel kísért trópusi vihar miatt százezrek maradtak áram nélkül. Az ítéletidő mindhárom áldozata Írországban vesztette életét. Egy nő és egy férfi akkor halt meg, amikor autójukra fát döntött az orkán, egy férfi pedig egy kidőlt fa eltávolításával próbálkozott, amikor saját láncfűrészétől halálos kimenetelű sérülést szenvedett.

Az Azori-szigetek irányából északkelet felé tartó hurrikán a korábbi hármas fokozatról egyes fokozatúvá szelídült az Atlanti-óceán hűvösebb északi vizei felett, és a szárazföld fölé érve fokozatosan tovább gyengült, de az ír és az észak-írországi hatóságok ennek ellenére a legmagasabb szintű, vörös riasztást adták ki a sziget egész területére. A határozott hivatalos fellépésnek is köszönhető, hogy nem okozott nagyobb károkat az Ophelia.

Például Nyugat-Írország Lahrich nevű városában él a magyar Székely Zsolt, aki maga is katasztrófaturistaként ment le a tengerpartra, ahol kifejezetten sokan voltak, hogy selfie-t készítsenek egy minél nagyobb hullámmal a háttérben. Sőt néhány szörfös a Holtpont című filmbe képzelte magát, és vízre akart szállni, amíg aztán meg nem érkezett a rendőrség és mindenkit elküldött a tengerpartról. Székely Zsolt nyitva lévő kocsmát csak egyet talált a városban, ahol két idősebb vendég itta a Guiness-ét. A tulajdonos elmondta, hogy Lahrich nem maradhat nyitva lévő kocsma nélkül, de ha Székely Zsolt azzal a hírrel érkezett volna, hogy másik kocsma is kinyitott, akkor ő bezárna.

Hétfőn és kedden Írországban és Észak-Írországban az összes általános és középiskola zárva maradt. Arra kérték a felnőtteket is, hogy a hétfői nap folyamán lehetőleg maradjanak otthon. A Nagy-Britanniából Írországba és Észak-Írországba közlekedő kompjáratok jelentős részét hétfőn leállították, a dublini repülőtéren 130 járatot töröltek. Elhalasztotta hétfőre tervezett belfasti látogatását Bill Clinton volt amerikai elnök, aki az észak-írországi belpolitikai patthelyzet feloldásában kíván segédkezni a pártok közötti közvetítéssel.

Nyugat Wales-ben, Pembroke város kikötőjében öt hajó elsüllyedt. Írországban 20 ezer háztartás maradt vezetékes víz nélkül, de ennél sokkal súlyosabb a helyzet a villamos hálózat esetében: Wales, Skócia, Észak-Írország és Írország területén összesen mintegy 370 ezer háztartásban szünetel az áramszolgáltatás. Kedd reggel óta nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy minél előbb helyreállítsák a távvezetékeket. Épületekben is sok kisebb-nagyobb kár keletkezett. Valakinek mobiltelefonjával sikerült rögzíteni azt a pillanatot, ahogy Corkban a hurrikán letépte az egyik iskola tornatermének tetejét. A legtöbb problémát az utakra és a sínekre dőlt fák okozzák mindenfelé. A hatóságok azt ígérik, hogy szerda estig minden utat járhatóvá tesznek.

Az Ophelia a legkeletibb hurrikán, amely az atlanti hurrikánszezonokról szóló tudományos adatgyűjtések kezdete, 1851 óta valaha is kialakult. Rendkívül erőteljes déli légáramlása az orkánnal és az esőzésekkel együtt trópusi levegőt és szaharai homokot is hozott: hétfőn Nagy-Britannia középső és délkeleti térségeiben 25 fok meleg volt. Az átlagos októberi hőmérsékleti maximum 15 fok. A Szahara sivatagból felkapott homoktömeg hétfő délután mély sárgás-vöröses színbe borította az égboltot Anglia felett. A ritka természeti jelenséget a legerősebben Londonban és a déli országrészekben lehetett érzékelni. Hétfő délutánra ilyen szürreális hátteret kapott a Highclere Castle, a Downton Abbey sorozat forgatási helyszíne is.

A hurrikán nemcsak a Szahara homokját hozta magával, hanem hamut és kormot a spanyolországi és portugáliai erdőtüzek területéről. Több repülőjáraton előfordult, hogy az utasok füstszagot éreztek, és a kialakuló pánik megelőzésére a kapitányok inkább visszafordultak. Mindegyik esetben kiderült, hogy repülőgépen nem gyulladt ki semmi, hanem valószínűleg a légkörben kavargó égéstermékek okozták a „füstszagot".

Az Ophelia napra pontosan 30 évvel az utóbbi három évszázad legpusztítóbb nagy-britanniai vihara után érkezett. Az azóta is csak Nagy Viharnak nevezett természeti csapás 1987. október 16-ának hajnalán tört be Nagy-Britanniába az Atlanti-óceánról, 180-200 kilométeres széllökésekkel. A vihar 18 halálos áldozatot, 15 millió kidöntött fát, több százezernyi elsodort háztetőt, több tízezer összetört járművet hagyott maga után. Úgy tűnik, az Opheliát sikerült átvészelni sokkal kisebb károkkal.