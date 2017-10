Prágában folytatódhat a lázadás éve

A bevándorlás- és Brüsszel-ellenes Andrej Babis ANO nevezetű mozgalma nyerheti meg a pénteki-szombati csehországi parlamenti választást. A milliárdost minden eszközzel megpróbálták félreállítani a riválisai a politikai versenyből, de úgy tűnik, hogy ő lehet a új prágai miniszterelnök. A voksoláson könnyen lehet, hogy nyolc párt fog bejutni a törvényhozásba, mindez pedig roppant nehézzé teheti a kormányalakítási tárgyalásokat.

Nagy tömegrendezvényektől mentes, sokszor alig észrevehető, a választók személyes megszólítására összpontosító, egészében véve szürke és jellegtelen volt az idei képviselőházi választásokat megelőző kampány Csehországban. A korábbi parlamenti választási kampányokkal összehasonlítva jóval kevesebb plakát volt látható az utcákon, és kevesebb volt a választási hirdetések mennyisége is a médiában. Ebben nyilván szerepe volt annak, hogy a kampányköltségeknek most első ízben 90 millió koronás (1,044 milliárd forint) felső határt szabtak.

Trumpot idézi Babis

A választás legnagyobb esélyese a jobbközép ANO mozgalom. Az Andrej Babis vezette pártra kíván szavazni a megkérdezettek 26,5 százaléka. Babis az elmúlt hónapokban ellenlábasainak tétovaságát és az állampolgárok elégedetlenségét kihasználva csak növelte saját népszerűségét. A milliárdos üzletember kampányában – Donald Trump amerikai elnökhöz hasonlóan – azt ígéri, hogy ő mint kívülálló megválasztása esetén leszámol a cseh közéletet jelenleg uraló korrupt elittel, hiszen neki már egyébként sem érdeke a vagyonszerzés, mivel elegendő pénzügyi tőkével rendelkezik. Orbán Viktor és Jaroslaw Kaczynsky lengyel miniszterelnökhöz hasonlóan Babis is ellenzi az euró bevezetését, kritikus a mélyebb európai integrációval, a brüsszeli bürokratákkal és Angela Merkellel szemben, határozottan ellenzi az EU bevándorlás-politikáját.

Sokpárti parlament lesz

A második helyen a Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD) végezne 15,7 százalékkal, míg a harmadikon Cseh- és Morvaország Kommunista Pártja (KSCM) 12,4 százalékkal. A 200 tagú parlamenti alsóházba összesen nyolc párt kerülhetne be. A három nagy párt mellett átlépné még az ötszázalékos parlamenti küszöböt a nagy múltú Polgári Demokratikus Párt (ODS, 9,9 százalék), a migrációellenes Tomio Okamura vezette Szabadság és Közvetlen Demokrácia mozgalom (SPD, 7,1 százalék), a jobboldali TOP 09 párt (7 százalék), a Kalózpárt (6,6 százalék) és a Kereszténydemokrata Unió-Csehszlovák Néppárt (KDU-CSL, 6,2 százalék).

Botránya vártak

A kampánynak nem volt kiemelkedő, uralkodó témája - véli egybehangzóan a prágai sajtó. A pártok saját ígéreteiket népszerűsítették, szinte mindenki beszélt a béremelésekről, a nyugdíjemelésekről, az úthálózat javításáról, a korrupció visszaszorításáról, a közbiztonság megerősítéséről és hasonló, általánosnak minősíthető témákról. A nagy nemzetközi témákkal, mint a migráció és a terrorizmus, csak a kimondottan iszlám- és bevándorlásellenes csoportosulások, mint például a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) foglalkoztak. Az Európai Unió, illetve az euró csehországi bevezetése vagy ellenzése sem volt különösebben téma.

"Észrevehető, hogy az elmúlt négy év kifárasztotta még az ANO mozgalmat is, amely az előző kampányban nagyon aktív volt. Ők sem igen kreatívak. Mindenki valamilyen botrányra várt, de az elmaradt" - vélekedett Pavel Saradín politológus. Karel Komárek, a Politikai Marketing Intézet elnöke szerint az idei kampány semmilyen újdonságot nem hozott. "A köztereken most is leginkább az ANO volt látható, a legötletesebb dolgokkal pedig a Kalózpárt állt elő" - jelentette ki.

Étel és ital

Feltűnést keltett a "kalózok" választási autóbusza, amelyre felfestették az elmúlt évek szerintük legnagyobb botrányainak főszereplőit, köztük Andrej Babist vagy Miroslav Kalouseket, a TOP 09 elnökét. A Zöldek napelemekkel meghajtott autóbusszal járták az országot, míg a kommunisták pártjuk logója nyomán Cseresznyésre keresztelték kampányjárművüket. Az ANO jelöltjei többnyire ételt és italt is kínáltak rendezvényeiken, olcsón. Kisebb mértékben ezt tették a szociáldemokraták is. A TOP 09 jelöltjei pedig lakásaikban próbálták megszólítani az embereket, ami a sajtó bírálatait váltotta ki. A Polgári Demokratikus Párt (ODS) elnöke, Petr Fiala színészek társaságában kampányolt.

Figyelemre méltó, hogy a kommunista párt most első ízben a kampány során azt is hangoztatta, hogy hajlandó lenne belépni a kormányba, ha felkérést kapna, és ha lehetősége lenne érvényesíteni néhány prioritását. A nagyobb pártok eddig sohasem vettek tudomást a kommunistákról, s elutasították a kormányzati együttműködést velük. Most is többen hangoztatták ezt, de már kevésbé meggyőzően.

Bíróság versus miniszterelnöki szék

A kampány egyik legfőbb kérdése az volt, hogy kormányfői bársonyszék vagy bíróság vár-e Andrej Babisra? Szeptemberben a rendőrség büntetőjogi eljárást kezdeményezett Babis ellen, akit uniós támogatással való visszaéléssel gyanúsítanak a hatóságok. Babis parlamenti képviselő, de a mostani cseh képviselőház már korábban megvonta mentelmi jogát, és így lehetővé tette a bűnügyi eljárás megindítását.

Babist azzal gyanúsítják a hatóságok, hogy a Capí hnízdo (Gólyafészek) nevű szabadidő- és kongresszusi központ építésekor visszaélt az Európai Unió támogatásával, és ezzel anyagi kárt okozott az uniónak. Babis a bírálatokat következetesen elutasítja, s azt állítja, szabályos üzleti akcióról volt szó. Az akkori tulajdonosok nevét állítása szerint csak azért nem akarta korábban nyilvánosságra hozni, mert családtagok, s nem akarta őket kitenni a média zaklatásának. Az ügyet jelenleg Brüsszel is vizsgálja.

Vita az állambiztonsági múltról

Az ANO mozgalom kormányfőjelöltjének másik nagy problémája, hogy 1989 előtt tagja volt Csehszlovákia Kommunista Pártjának (KSC), s neve felbukkant az egykori kommunista állambiztonsági szolgálattal együttműködő személyek listáján is. Babis ezt tagadja, és Pozsonyban pert indított jó hírneve érdekében a szlovák Nemzeti Emlékezet Intézete ellen. A pert megnyerte, de az intézet fellebbezett, míg végül a szlovák alkotmánybíróság megsemmisítette az alsóbb szintű szlovák bíróságok ítéletét, mely szerint Babist tévesen tartották számon az egykori csehszlovák kommunista titkosszolgálat ügynökeként, egyben új eljárást rendelt el az ügyben.

Mindkét zavaros ügy - és néhány más hasonló ügy is, mert politikai ellenfelei a 2. leggazdagabb cseh állampolgárnak számító Babist még nagy értékű adócsalással, illetve hivatali visszaéléssel is gyanúsítják - a választási kampány során közismert volt, a sajtó nagy teret szentelt nekik, de mindez Babis és mozgalma pozícióit nemigen rengette meg. A Babis-ellenes front azt hangoztatja: elfogadhatatlan, hogy egy személynek ilyen gazdasági és politikai befolyása legyen az országban, mert a helyzettel az oligarcha saját érdekében vissza is fog élni. Babisék mégis a megmérettetés nagy esélyesei. A választók a tények ismeretében fognak pénteken és szombaton szavazni az ANO-ra és Babisra, illetve más pártokra.

Egyedül biztos nem nyer Babis

Amennyiben Babis képviselői mandátumot szerez, ami biztosra vehető, újra jogosult lesz a mentelmi jogra, s a rendőrségnek újra kezdeményeznie kell majd kiadatását. Csak ha ezt az új parlament is megteszi, indulhat új büntetőeljárás ellene. Milos Zeman államfő már korábban jelezte: a választások győztesének jelöltjét kívánja megbízni kormányalakítással. Az ANO valószínűsíthető győzelme esetén ez Andrej Babis lesz. Zemannak ez nem okoz gondot, a két politikus viszonya jó, szövetségeseknek is tekinthetők.

A másik oldalon, a választások előtt szinte minden párt azt hangoztatta: egy ilyen múltú politikussal, aki ellen ráadásul büntetőeljárás is folyik, nem lép kormánykoalícióra. A rendszerváltás utáni Csehországban ugyanis eddig soha nem aratott egyetlen párt sem olyan választási győzelmet, hogy egyedül többségi kormányt tudott volna alakítani. Most is koalíciós kormány valószínűsíthető. Ez azt is jelzi, hogy az ANO-nak győzelme esetén nehéz kormányalakítási tárgyalásokra kell számítania.

Minden más lesz a választás után

A prágai sajtó szerint a Babist és az ANO-t elutasító álláspont azonban a választási eredmények kihirdetése után gyorsan megváltozhat. A kormányzati pozíciók elérhetősége közelében a pártok ugyanis már hagyományosan gyorsan felfedezik, miért is szükséges az állítólag valamiféle "magasabb érdekek" miatt megváltoztatniuk előző álláspontjukat. Bár Babis személyét éles bírálatok érik, a mérvadó pártok közül csak a TOP 09 párt az, amelyre az ANO semmiképpen sem számíthat.

Az eddigi partnerek, a CSSD (szociáldemokrata párt) és a KDU CSL (kereszténydemokraták) vállalnák a koalíció folytatását. Felmérések szerint, ha a KDU-CSL bekerül a parlamentbe, a régi koalíciós pártoknak többségük is lenne az új alsóházban. A döntés most azonban Babis kezében lesz. Szóba kerülhet még koalíciós tárként az egykori kormánypárt ODS is, de a végleges koalíció csak a választások után alakul majd ki.