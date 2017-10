Eltűnt az ötéves kisfiú sírköve a pénz miatt

Az öt éves kisfiú, Jake Leatherman azzal került be a médiába, hogy utolsó kívánságát teljesítve Nascar-pilóták is részt vettek a temetésén. Most újabb hír vele kapcsolatban, hogy a kisfiú sírkövét visszavette a készítője, mert anyagi vitái vannak a családdal.

Észak-Karolinában sokkoló meglepetés érte Crystal Leathermant, amikor kiment fia sírjához, aki öt évesen halt meg leukémiában. A sírkő nyomtalanul eltűnt. Ahogy azt Crystal Leatherman és férje, Wayne elmondta a WBTV-nek, a készítője vitte el a sírkövet, mert állítása szerint a szülők nem fizették ki a teljes vételárát.

A WBTV megkereste J. C. Shoafot is, aki azzal próbálta menteni kegyeletsértő tettét, hogy a Leatherman házaspár előre kifizette ugyan a sírkő árát, de utána még számos változtatást kértek. Elmondta, hogy 54 éves koráig egyszer sem csinált ilyet, de most úgy gondolta, hogy biztosabb pozícióból tisztázhatja a sírkő végleges árának kérdését, ha az nála van.

Jake szülei tagadják, hogy őket a „felárról" értesítették volna. Kisfiuk sírköve semmiképpen sem az a dolog, amin spórolni akarnának, ha tudnak a velük szemben fennálló követelésről, azonnal kifizetik. A sírkő készítőjének viselkedése miatt fontolóra veszik, hogy egy ügyvéd segítségét vegyék igénybe.

Az öt éves Jake Leatherman nagy rajongója volt a Nascarnak, de akárhogy küzdött is, tavaly ősszel végleg elveszítette a harcot a leukémiával szemben. Joey Logano, Nascar-pilóta tudomást szerzett a szomorú esetről, és megszervezte, hogy minél több versenyistálló pilótái és stábtagjai jelen legyenek Jake temetésén. A versenyeken használt tűzbiztos ruháikat viselték, mert biztosak voltak benne, hogy ezt a kisfiú is így akarná.