Az iraki hadsereg katonái elfoglalták Ninive tartomány egyes részeit, ahonnan kedden kivonultak a kurd erők – közölte a hadsereg szerdán.

A kurd fegyveresek, a pesmergák az Iszlám Állam dzsihadista szervezettől szerezték vissza a szóban forgó területeket az elmúlt három év folyamán, és most harcok nélkül átadták a hadseregnek. A térség áram- és vízellátásában kiemelt szerepet játszó moszuli gát is újra az iraki erők fennhatósága alá került.

Az iraki haderő Haider al-Abádi miniszterelnök parancsára hétfőn offenzívát indított a vitatott hovatartozású Kirkuk tartományban. A kormányfő utasította a hadsereget, hogy foglalja vissza a pesmergák által az Iszlám Állam dzsihadista szervezettől megszerzett területeket. Bár néhol összecsapások is voltak, a kurd harcosok több helyen inkább visszavonultak, látván a túlerőben lévő katonaság előrenyomulását.

A kétnapos művelet elérte célját, és három tartományban (Dijála, Ninive és Kirkuk) sikerült helyreállítani a biztonságot, és Bagdad fennhatósága alá vonta azokat a területeket, ahonnan az elmúlt három évben a kurd erők kiszorították az Iszlám Államot, majd ellenőrzésük alá vonták őket. Az iraki katonai parancsnok úgy fogalmazott a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva, hogy ezzel a pesmerga haderő visszavonult a 2014 júniusa előtt általa ellenőrzött területekre.

Az olajban gazdag Kirkuk nem része az iraki autonóm Kurdisztánnak, de Erbíl is szemet vetett rá. Bagdad határozott ellenkezése ellenére Kirkukban is megtartották a szeptember 25-ei kurd függetlenségi népszavazást, amelyen a választópolgárok többsége az elszakadásra voksolt. A Kurdisztánhoz ugyancsak nem tartozó Ninive tartomány egyes, kurd kézen lévő településein is volt referendum. Válaszul az iraki kormány számos gazdasági és jogi intézkedést hozott, hogy elszigetelje a kurd területeket.

Dzsabar al-Luajbi iraki olajügyi miniszter szerdán arra kérte a BP londoni székhelyű nemzetközi gáz- és olajvállalatot, hogy mielőbb készítsen terveket a kirkuki olajmezők fejlesztésére. A BP a múltban is nyújtott technikai segítséget az iraki állami olajvállalatnak kirkuki területek minél teljesebb kiaknázására. Az észak-iraki térség alatt a brit cég becslései szerint mintegy 9 milliárd hordó kőolaj vár kitermelésre.