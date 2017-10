Dróncsapásban halt meg a terrorszervezet vezetője

Dróncsapás végzett a pakisztáni Dzsamaat ul-Ahrár terrorszervezet vezetőjével, aki az elmúlt évben számos véres öngyilkos merénylet értelmi szerzője volt.

"Vezérünk, Omár Hálid Horászáni megsebesült egy nemrég történt dróncsapásban Afganisztánban. Súlyos sebeket kapott és csütörtökön mártírhalált halt" - közölte a szélsőségesek szóvivője, Aszad Manszúr.

A terrorszervezet vezetőjének halála Rex Tillerson amerikai külügyminiszter jövő hétre tervezett pakisztáni látogatása előtt történt. Elemzők szerint a történtek közvetve enyhíthetik a gyakran civakodó szövetségesek viszonyát. Pakisztán ugyanis évek óta kérleli az Afganisztánban katonai jelenléttel bíró Egyesült Államokat, hogy segítsen a szomszédos országból terrortámadásokat végrehajtó szélsőségesek megsemmisítésében.

A Dzsamaat ul-Ahrár a pakisztáni tálibok egyik szakadár csoportjának számít, és többször együttműködött az Iszlám Állam dzsihadista szervezettel is, emellett fokozottan támadja a Pakisztánban élő vallási kisebbségeket is. Ez a csoport jelentkezett a tavaly tavasszal a kelet-pakisztáni Lahorban 70 ember életét kioltó merénylet elkövetőjeként is. Az áldozatok jelentős részben a helyi keresztény kisebbség tagjai voltak.