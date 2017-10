Megúszhatja a korrupciós ügyét a brazil elnök

Elutasította szerdán a brazil kongresszus egy bizottsága a Michel Temer brazil elnök elleni korrupciós vádakat, és várhatóan a dél-amerikai ország kongresszusának alsó háza is így fog tenni.

A brazil főügyész korábban az igazságszolgáltatás akadályozásával és bűnszervezet létrehozásával vádolta meg Temert, miután a legfelsőbb bíróság engedélyezte, hogy új nyomozás induljon Michel Temer elnök ellen korrupció és pénzmosás gyanújával, ismét megnyitva a lehetőséget azelőtt, hogy alkotmányos vádeljárásban felfüggesszék hivatalából.

A parlament alsóháza a bizottsági döntés nyomán azonban ismét megakadályozhatja, hogy az új nyomozás eredményeképpen megtörténhessen a vádemelés, és az ügy a legfelsőbb ítélőszék elé kerüljön. Legutóbb augusztusban akadályozta meg az alsóház, hogy az elnök ellen alkotmányos vádeljárást indítsanak.

Történelmi mélyponton a kormány népszerűsége

Temer korábban alelnök volt, tavaly augusztusban vette át az államfői posztot az ugyancsak korrupciós botrányba keveredett Dilma Rousseftől, akit végül a költségvetési törvény megsértése címén mozdítottak el hivatalából.

Ugyanakkor Temer személye is korrupciós ügyek egész sorozatával fonódik össze. Egyebek között azért áll az ügyészség célkeresztjében, mert márciusban vagy áprilisban - egy volt tanácsadója közreműködésével - állítólag félmillió realt, vagyis több mint 40 millió forintot fogadott el Joesley Batista nagyvállalkozótól, a világ legnagyobb húsfeldolgozó cégének, a JBS-nek a tulajdonosától. Az összeg, amelynek átvételéről videofelvétel is készült, első részlete volt egy nagyobb kenőpénznek, amiért cserében Temer közbenjárt az óriáscég érdekében az ország versenyhatóságánál.Egy szeptember végi felmérés szerint Brazíliában 3 százalékosra csökkent Michel Temer államfő kormányának a népszerűsége. Történelmi mélypontra, 6 százalékra süllyedt az államfő iránti bizalom is, miközben 92 százalék a bizalmatlanságát fejezte ki iránta.