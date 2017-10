Brüsszel újabb meghívót küldött migránsok millióinak

Az Európai Parlament belügyi, állampolgári és igazságügyi szakbizottsága által megszavazott rendelet az unió külső határain fekvő országokat nem ösztönzi a továbbiakban arra, hogy védjék határaikat. Ezen túlmenően arról rendelkezik, hogy ne a belépés szerinti első ország ellenőrizze a jelentkezők nemzetközi védelemre való jogosultságát, hanem előbb ossza szét őket a tagországok között, ahol a nemzeti hivatalok lesznek felelősek a jogosultság megállapítására - mondta Gál Kinga az Origónak.

Az Európai Parlament (EP) belügyi, állampolgári és igazságügyi szakbizottsága (LIBE) által megszavazott, a közös uniós menekültügyi rendszert szabályozó dublini szabályozás reformtervezete komoly veszélyt hordoz magában, ugyanis meghívót jelent a migránsoknak Európába - jelentette ki Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője az Origónak.

A migráns maga választhat

A képviselő elmondta, a tervezet az unió külső határain fekvő országokat nem ösztönzi a továbbiakban arra, hogy védjék határaikat. Ezen túlmenően arról rendelkezik, hogy ne a belépés szerinti első ország ellenőrizze a jelentkezők nemzetközi védelemre való jogosultságát, hanem előbb ossza szét őket a tagországok között, ahol a nemzeti hivatalok lesznek felelősek a jogosultság megállapítására.

A szabályozás részleteit ismertetve elmondta, amennyiben a menedékkérő esetében nem állapítanak meg biztonsági kockázatot, a menedékkérőnek négy olyan országot ajánlanak fel, amelyek kevés embert fogadtak be. A menedékkérő pedig preferencia alapján - korábban már legálisan az adott országban tartózkodott, diplomát kapott, vagy beszéli az ország nyelvét - önmaga választhat egy-egy célország között. Az új szabály továbbá a szülő-gyermek viszony helyében kitágította a rokonság fogalmát testvére, nagyszülőre, unokára is. Egy kiskorú további különleges eljárásban részesül - mondta a képviselő.

Óriási ellentmondás

Gál Kinga beszámolt arról is, hogy jelentése alapján az EP-s szakbizottság csütörtökön elfogadta az unió külső határain történő biztonsági ellenőrzések erősítéséről szóló javaslatot is. Ennek értelmében az illegális migráció, terrorizmus, vagy más biztonsági kockázat veszélyének elkerülése érdekében szigorúbban ellenőriznék az olyan unión kívüli országokból érkezők iratait is, akikkel szemben nincs uniós vízumkényszer.

Gál Kinga ellentmondásosnak nevezte a két intézkedés egyidejű elfogadását. Véleménye szerint ugyanis az egyik szigorítja a belépést az érvényes iratokkal rendelkező, vízummentességet élvező országokból érkezők esetében. A másik kinyitja a határokat és komoly biztonsági kockázatot jelentve, korlátlanul enged be gyakran okmányok nélküli, ellenőrizetlen belépőket. A dublini szabályozás reformjának ilyen feltételek szerinti elfogadásával vesztébe rohan Európa - húzta alá a néppárti képviselő.

Így működne a Dublin IV

Az Európai Parlament szabadságjogokkal foglalkozó bizottsága október 19-én szavazott a Dublin IV tervezetről.

Dublin alapján a már EU-ban tartózkodó menekültkérelmezőket áthelyezik (relocation) egy másik tagállamba.

Létrehoz egy állandó felső keret nélküli áthelyezési rendszert (mostantól főszabály szerint relokálnák egy másik tagállamba az EU-ba érkező menekültkérelmezőt).

Egy referenciakulcs alapján határoznák meg, hogy melyik tagállam hány menedékkérőt kell majd kötelező jelleggel áthelyezzen a területére. Ezt a számot minden tagállam esetében a lakosság létszáma és a teljes GDP függvényében állapítják majd meg.

Mindig abba a négy tagállamba történnének a relokálások, amelyek a legkevesebb menekültkérelmezőt vették át.

Ezen négy tagállam közül a menekültkérelmező választhatna, hogy hova relokálják.

A menekültkérelmezők kérhetik, hogy többüket ugyanabba a tagállamba relokálják (30 személyig).

A parlamenti szöveg egy olyan szankcionálási rendszert hozna létre, amely az európai strukturális és beruházási alapok felhasználását függővé tenné a szolidaritásban (vagyis a kötelező relokációban) való teljes részvételtől.

Lesz egy könnyed családi egyesítés kritérium: amennyiben egy menekültkérelmező azt állítja, hogy valamely tagállamban van családja, akkor automatikusan oda relokálják. A tagállam ellenőrizheti ennek az állításnak a valóságát.

Szponzorálás lehetősége: ha egy tagállamban egy NGO elvállalja, hogy gondoskodik egy bizonyos menekültkérelmezőről, és a tagállam is beleegyezik, akkor oda relokálják.

Legveszélyesebb módosítás

Gulyás Gergely korábban arról beszélt, a bevándorlás ügyében az eddigi egyik legveszélyesebb módosításról szavaz az Európai Parlament szabadságjogokkal foglalkozó bizottsága. Gulyás kifejtette: az EP testülete, az úgynevezett Dublin IV. rendelet módosításáról fog szavazni, amely állandó és felső keret nélküli áthelyezési rendszert hozna létre. Ez az előterjesztés a frakcióvezető szerint szemben áll azokkal az európai tanácsi döntésekkel, amelyek azt sürgetik, hogy lehetőleg még a belépés előtt történjen meg a menekültstátuszról szóló döntés.