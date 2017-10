Az 1956-os forradalomra emlékeztek a magyar ENSZ-képviseleten

Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeztek pénteken este New Yorkban a magyar ENSZ-képviseleten.

A rendezvény díszvendége Miroslav Lajcák, az ENSZ Közgyűlés 72. ülésszakának elnöke volt, megjelent több ENSZ-főtitkárhelyettes, és a több mint 250 vendég között ott voltak a New York-i politikai és művészeti élet neves képviselői is.

Az ünnepséget megnyitó Bogyay Katalin rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megemlékezett az úgynevezett magyar kérdéssel foglalkozó valahai ENSZ Különbizottságról, és külön köszöntötte a bizottság akkori tagországainak mai képviselőit. Majd beszédében tisztelgett a rejtélyes körülmények között elhunyt Povl Bang-Jensen emléke előtt. Bang-Jensen volt a világszervezetnek az a tisztségviselője, aki védelmezte az 1956-os forradalom és szabadságharc magyar tanúit és családtagjaikat.

Bogyay Katalin a 61 évvel ezelőtti forradalom és szabadságharc egyik tanulságaként azt hangsúlyozta, hogy szükség van az erős és cselekvőképes Biztonsági Tanácsra. Kiemelte, hogy Magyarország támogatja a Biztonsági Tanács átfogó reformját, és fontosnak mondta a védelmi felelősség elvét, amely mellett Magyarország következetesen kiáll.

A nagykövet leszögezte: "a szabadság nem alapvetés, állandóan védelmezni kell", s a nemzetközi közösségnek kivált a vallási, nemzeti és etnikai kisebbségek esetében kell különös gonddal figyelnie erre. Napjaink egyik legfontosabb feladataként említette az etnikai, vallási, faji és nyelvi szabadságjogok védelmét. Kiemelte emellett a modernkori rabszolgaság és emberkereskedelem elleni fellépés fontosságát.

A rendezvényen beszédet mondott Miroslav Lajcák, a Közgyűlés elnöke is. A politikus kifejtette: az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc az emberi méltóságért folytatott küzdelem jelképe lett. Hangsúlyozta, hogy fontos tanulni a történelemből, és 1956 egyik tanulságaként említette, hogy "meg kell hallani a kiszolgáltatottak hangját" is. Az ünnepségen - Kodály Zoltán születésének 135. és halálának 50. évfordulója előtt tisztelegve - Szakács Réka, New Yorkban élő magyar operaénekes az "Elmegyek, elmegyek...", valamint az "A csitári hegyek alatt" című népdalokat adta elő, Fornwald László zongoraművész kíséretével.